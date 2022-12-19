說好的麥香奶茶突漲價 土城少年不願付 半夜遭2煞追殺

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聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

邱姓少年日前向黃姓男子購買20箱麥香奶茶，雙方說好一箱170元、共3400元交易完成，沒想到黃事後稱「一箱是250元、共5000元」，向邱索討1600元價差，但邱只願多給100元，引發黃不滿，今天凌晨夥同友人持刀「討債」，劃傷邱腹部後逃逸，警方目前已鎖定涉案犯嫌，積極偵辦。

新北警方今天凌晨2點51分獲報，金城路三段某加油站發生濺血衝突，趕抵發現邱姓少年（17歲）腹部遭劃傷，緊急送醫，所幸意識清楚、沒有生命危險。詢問初步了解，是因債務糾紛，犯嫌夥同友人驅車至邱打工的加油站討債，傷人後逃逸。

傷者邱姓少年表示，上周（12月12日）跟黃男（18歲）買20箱麥香奶茶，雙方說好每箱170元、共3400元完成交易，孰料黃今天突然說「金額有誤，一箱是250元、共5000元」，索討差價1600元，當下表示「只願意多付100元」，對方不滿還有1500元，就掏出身上預藏小刀追殺，追到加油站二樓辦公室。

警方指出，犯嫌持刀傷人後開車逃逸，在場沒有發現遺留刀械，經釐清身分，鎖定黃男和呂男（18歲）2人涉案，目前已通知到案說明，釐清案情。

黃姓男子今天凌晨2點多夥同友人，驅車至新北市土城區金城路三段某加油站「討債」，索討1500元未果，持刀傷人後逃逸。圖／擷取自google maps
黃姓男子今天凌晨2點多夥同友人，驅車至新北市土城區金城路三段某加油站「討債」，索討1500元未果，持刀傷人後逃逸。圖／擷取自google maps
黃姓男子今天凌晨2點多夥同友人，驅車至新北市土城區金城路三段某加油站「討債」，索討1500元未果，持刀傷人後逃逸。圖／擷取自google maps
黃姓男子今天凌晨2點多夥同友人，驅車至新北市土城區金城路三段某加油站「討債」，索討1500元未果，持刀傷人後逃逸。圖／擷取自google maps

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