影／男子持M4長槍掃射「菲力國王」遊藝場 稱為友出氣

彰化縣詹姓男子昨持自動突擊步槍，台中市知名電子遊藝場「菲力國王」掃射，案發2小時到台南市白河警分局投案，全案詹拒絕夜間偵訊，今天上午將警詢釐清案情，據查，詹否認遭人指使，辯稱看到好友在網路發表被詐賭言論後，「替朋友出氣」。

昨天槍響後，道上傳聞恐怕與近月台南白河程姓賭客，指控在台中被詐賭上千萬元有關，還提到業者有意以百萬紅包化解衝突，但被其拒絕，程連日來在臉書、IG、抖音都有發表言論，甚至提到已跟業者「打死結」，但並未提到有糾紛的業者是誰？警方正試圖清查關聯性。

該名程姓賭客是台南白河某民代之子，12年前曾尋仇糾紛，爆發槍戰，釀一死一傷，程與其父分別因槍砲、殺人等罪遭判刑，近年來落腳台中，經營名表生意。

警方將查扣的長槍、子彈送往刑事局鑑定，不過初步判斷，詹使用的長槍是制式M4A1的長槍，不是改造長槍，詹對於槍支來源交待不清，辯稱是已死亡的親友交付的，後續仍需追查槍支來源。

涉案的詹姓男子（35歲）素行不良，曾涉恐嚇、傷害罪遭判刑16月確定，涉案犯行除了有替朋友討30萬元「墮胎費」外，也曾唆使共犯打人、自行持開山刀砍人，分別遭雲林、南投、彰化的地檢署、地方法院通緝。

「菲力國王」藍姓負責人在台中逢甲一帶經營電子遊藝場發跡，新竹、桃園都有分店，但行事低調，近年定期行善關懷弱勢；多年前槍擊要犯「牛皮」王俊偉曾寄送道具手榴彈包裹，向他恐嚇勒索5千萬元未果。

警方調查，昨下午2時許，詹男駕車到台中市西屯區遊藝場「菲力國王」，詹將轎車停在大門前，隨即持長槍下車，喝令在門口的員工「閃到一邊去」，接著持槍對空連發掃射；子彈射擊到遊藝場招牌、天花板、燈罩，留下數個彈孔，當時在遊藝場內消費的顧客都有聽到槍響，他們說「槍聲分兩波傳出，還以為是放鞭炮。」