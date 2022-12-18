學甲88槍槍擊案 檢警鎖定將同步掃蕩「綠蟑螂」

台南檢警偵辦學甲88發槍擊案，除追捕在逃「紅龜」洪政軍及潛逃出境的槍手孔祥志下落，光電利益糾紛也將同步追查，鎖定從中恐嚇、牟利的「綠蟑螂」，肅清地方治安。

學甲槍擊案上月10日發生迄今震驚社會，專案小組月餘抽絲剝繭，多名涉案者陸續落網，一掃偵辦初期陷入僵局遭質疑窘況，光電利益與政治因素，仍是檢警盤點案情偵辦對象之一，癥結仍在「證據」，隨著陸續收網，顯示光電利益因素大增。

據知，專案小組迄今掌握案情輪廓，大致是「紅龜」洪政軍找已遭收押的楊展華謀議，由楊嫌提供衝鋒槍和子彈交給洪政軍，再由洪嫌將槍拿給孔祥志在11月10日凌晨到學甲開槍。李奇漢在11月10日凌晨開車載孔祥志到台南市區騎乘作案機車到學甲開槍，郭建彰則是涉嫌提供作案機車。至於衝鋒槍來源，檢警掌握是甫遭收押禁見的「金龍」蔡金郎所提供，一併收押的謝俊誠陪同楊嫌北上向蔡男取槍，檢警持續設法追捕在逃洪政軍及孔祥志下落。

檢警偵辦過程也感慨說，曾掌握光電業者曾私下聲稱遭「綠蟑螂」恐嚇、滋擾，阻絕工程進行，但警方查訪時都稱「未有所聞」，兩造不同說詞，讓警方相當錯愕。