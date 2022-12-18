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台南學甲88槍槍擊案2共犯羈押禁見 理由出爐
台南檢警偵辦學甲88槍擊案，拘提蔡金郎到案，蔡否認犯行，但法官認為蔡涉犯槍砲彈藥刀械管制條例未經許可持有衝鋒槍及子彈、恐嚇危害安全罪等罪嫌疑重大。蔡犯未經許可持有衝鋒槍罪嫌為最輕本刑5年以上有期徒刑罪，所辯避重就輕，供詞反覆，全案仍有其餘共犯尚未到案釐清案情，足認有逃亡之虞，裁准羈押，並禁止接見、通信。
法官裁准羈押理由指出，蔡所辯避重就輕，且供詞反覆，所述與其他到案被告供證內容歧異，此案仍有其餘共犯尚未到案釐清案情，相當理由足認有逃亡之虞，有勾串共犯證人之虞，而具羈押原因。
至於謝俊誠僅承認部分犯行，但法官認為羈押聲請書所載犯罪事實，經證人及同案被告證述及供述明確，有刑案現場照片等證物附卷可稽，法官認謝涉犯槍砲彈藥刀械管制條例未經許可寄藏衝鋒槍、及子彈罪及恐嚇危害安全罪等罪嫌疑重大。
法官認為，謝涉犯未經許可寄藏衝鋒槍罪嫌為最輕本刑5年以上有期徒刑罪，畏罪逃亡規避追訴、審判程序可能性甚高，謝未坦承全部犯行，所辯避重就輕，全案仍有其餘共犯尚未到案釐清案情，相當理由足認有逃亡之虞，且有相當理由及事實足認有勾串共犯證人之虞，而具羈押原因。
檢警偵辦學甲88槍擊案有進展，本月16日晚間前往新北市拘提於案發前，涉嫌提供作案衝鋒槍男子蔡金郎及開車搭載楊嫌前往取槍的司機謝俊誠到案，經檢察官訊問後，認為蔡、謝2人違反槍砲及恐嚇罪嫌，犯嫌重大，且有湮滅證據、勾串共犯或證人之慮，17日深夜向台南地方法院聲請羈押禁見，法官今晚7點22分裁准羈押禁見。
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