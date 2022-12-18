檢警拘提學甲88槍槍擊案2共犯 法院裁准羈押

台南檢警偵辦學甲88槍擊案，本月16日晚間前往新北市拘提於案發前，涉嫌提供作案衝鋒槍男子蔡金郎及開車搭載楊嫌前往取槍的司機謝俊誠到案，經檢察官訊問後，認為蔡、謝2人違反槍砲及恐嚇罪嫌，犯嫌重大，且有湮滅證據、勾串共犯或證人虞慮，17日深夜向台南地方法院聲請羈押禁見，法官今晚約7點22分裁准羈押禁見。

檢警偵辦學甲88槍擊案有進展，前晚在新北市拘提58歲蔡金郎、39歲謝俊誠，蔡提供衝鋒槍，由謝俊誠開車搭載楊展華（已羈押）北上取槍後再交給在逃主嫌「紅龜仔」洪政軍，洪再交由在逃孔祥致開槍。檢方昨晚向法院聲押蔡、謝，今天傍晚近6點開羈押庭。

據了解，蔡、謝兩人在檢警詢問時都否認涉案，蔡否認提供槍枝，謝表示，他開車北上，不知楊去取槍 。

地方人士說，蔡金郎、謝俊誠都落腳新北市，分別是台南北門、學甲人，不定期往返，蔡經商還是直播主，謝是某地方政壇人士姪子，但關係不睦、政治立場也不同。