影／彰化半夜出現「進擊的巨人」裸身男子到案說明 理由令人傻眼

彰化縣二林鎮半夜出現一名全身赤裸男子遊走於民宅，嚇壞附近居民，而把此男子半夜裸走影像上傳網路，提醒大家小心，警方調閱附近監視器，查出該男子身分通知到案說明，男子稱，他更年期到了，全身燥熱，晚上睡不著，才會脫光到處走走，讓警方很傻眼，已依違反社維法將他函送法辦。

二林鎮安樂街住戶的監視錄影器12月15日凌晨2點多錄到一名男子開車到某戶前停車，接著從車上走下一名全身赤裸男子，對著騎樓前一排掛著的衣服東張西望，隨後又走到隔壁戶，停留僅約2、3分鐘，就再駕車離開。

屋主覺得太誇張，還把影像配上「進擊的巨人」動畫原聲帶，親友將影音上傳到爆廢公社，寫著「進擊的懼人」，直呼「也太可怕了」，有網友也驚呼「二林出現進擊的巨人」。

屋主及附近居民都覺得半夜有裸男走來走去不知是變態還是毒品人口，由於附近是住宅區，住了很多老人和小孩，大家都覺得很危險。警方獲報也相當重視，立即查出影像中的可疑車輛，並通知車主到案說明。