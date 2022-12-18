快訊

世足運彩／法國、阿根廷90分鐘怎解癮？ 期待加時決雌雄！推和局

嘉義市長選舉／第4度當選將執政17年破紀錄 黃敏惠：謝謝我的對手

高雄港香蕉碼頭傳1少年落水 3同學求救警消摸黑搜救中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／彰化半夜出現「進擊的巨人」裸身男子到案說明 理由令人傻眼

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣二林鎮半夜出現一名全身赤裸男子遊走於民宅，嚇壞附近居民，而把此男子半夜裸走影像上傳網路，提醒大家小心，警方調閱附近監視器，查出該男子身分通知到案說明，男子稱，他更年期到了，全身燥熱，晚上睡不著，才會脫光到處走走，讓警方很傻眼，已依違反社維法將他函送法辦。

二林鎮安樂街住戶的監視錄影器12月15日凌晨2點多錄到一名男子開車到某戶前停車，接著從車上走下一名全身赤裸男子，對著騎樓前一排掛著的衣服東張西望，隨後又走到隔壁戶，停留僅約2、3分鐘，就再駕車離開。

屋主覺得太誇張，還把影像配上「進擊的巨人」動畫原聲帶，親友將影音上傳到爆廢公社，寫著「進擊的懼人」，直呼「也太可怕了」，有網友也驚呼「二林出現進擊的巨人」。

屋主及附近居民都覺得半夜有裸男走來走去不知是變態還是毒品人口，由於附近是住宅區，住了很多老人和小孩，大家都覺得很危險。警方獲報也相當重視，立即查出影像中的可疑車輛，並通知車主到案說明。

今天該名男子已到案說明，該男子是雲林縣人15日凌晨2點多開車到二林鎮安樂街裸身走動，男子年近60歲，他聲稱，可能是更年期到了，晚上睡不著，又很燥熱，才會沒穿衣服開車出門晃晃，警方初步了解，男子並沒有前科，對他的說法只能傻眼，仍依違反社會秩序維護法將他函送法辦。

彰化縣二林鎮半夜出現一名全身赤裸男子遊走於民宅，嚇壞附近居民，而把此男子半夜裸走影像上傳網路，提醒大家小心。圖／民眾提供
彰化縣二林鎮半夜出現一名全身赤裸男子遊走於民宅，嚇壞附近居民，而把此男子半夜裸走影像上傳網路，提醒大家小心。圖／民眾提供
彰化縣二林鎮半夜出現一名全身赤裸男子遊走於民宅，嚇壞附近居民，而把此男子半夜裸走影像上傳網路，提醒大家小心。圖／民眾提供
彰化縣二林鎮半夜出現一名全身赤裸男子遊走於民宅，嚇壞附近居民，而把此男子半夜裸走影像上傳網路，提醒大家小心。圖／民眾提供

彰化 進擊的巨人

延伸閱讀

彰化新港十八庄送大爐 伸港福安宮湧數千人潮及陣頭

宵夜吃鍋去！彰化「燒瓶子。大肆の鍋」大推個人鴛鴦鍋，超多牌冰淇淋免費供應，一路吃到凌晨3點

寒流強襲 彰化4人送醫無呼吸心跳 花壇發生工廠火警

彰化僑信美術班畢業成果展 巔覆傳統請動手

相關新聞

影／彰化半夜出現「進擊的巨人」裸身男子到案說明 理由令人傻眼

彰化縣二林鎮半夜出現一名全身赤裸男子遊走於民宅，嚇壞附近居民，而把此男子半夜裸走影像上傳網路，提醒大家小心，警方調閱附近...

影／男賣大麻給高中生 警搜出偽裝「魚油」大麻膠囊141顆

台北市張姓男子涉嫌販賣大麻給少年，警方從他住處搜出偽裝成魚油的大麻膠囊141顆、大麻電子菸彈1支，研判毒販將大麻製成膠囊...

檢警拘提學甲88槍槍擊案2共犯 法院裁准羈押

台南檢警偵辦學甲88槍擊案，本月16日晚間前往新北市拘提於案發前，涉嫌提供作案衝鋒槍男子蔡金郎及開車搭載楊嫌前往取槍的司...

春安復辟？明年拉長為1個月增評核 警政署：鼓勵不懲處

明年春節警方加強重要節日安全維護工作，新增詐欺、毒品評核，拉長為1個月，引發基層反彈，在臉書「NPA署長室」留言張貼「春...

紅龜擁衝鋒槍逃亡 檢警掃蕩南台職業賭場斷金援

台南檢警偵辦學甲88槍擊案持續有進展；確定衝鋒槍是聲押中蔡金郎所有，警方今進一步指出，指揮犯案的「紅龜仔」洪政軍仍在國內...

高雄2男停車場拉K 見警鬼扯 K味擋不住露餡

高市林姓和張姓男子在停車場車上抽K煙，因車窗半開，巡邏警網撞見盤查；林謊稱因張喝酒，他幫忙代駕，2人只是在車上休息，但警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。