過年前貸款需求增 小心淪詐團人頭戶及領款車手
詐騙集團假冒銀行透過臉書、手機簡訊、LINE發送貸款廣告，標榜「保證借款」，以提高信用要求提供銀行帳戶、提領匯入款項交付，被害人淪人頭戶及提領贓款車手，非但借不到錢，帳戶還因涉詐被警示。刑事局提醒，過年前借貸需求增加，民眾應循正常管道，避免落入詐騙陷阱。
擔任公司行政人員30歲鍾姓女子因信用卡費未繳，無法向銀行辦理貸款，上周上網發現「金融平台」廣告，標榜「不擔心任何信用小白信用瑕疵，推出青年超值機車貸，年滿20歲，只要名下有機車，不論新車舊車，20萬當日撥款，快速審核免留車免保人！線上申辦免出門，條件符合當日立即撥款」。
鍾加入LINE聯繫，對方自稱貸款專員，指銀行願承貸，但須「包裝」收入證明以提高信用額度，她依指示提供5個銀行帳戶，領出匯入款項交給對方，1天內赴銀行臨櫃、ATM及超商ATM提領27筆共140萬元，隔天帳戶被警示。
35歲李姓女工程師上周瀏覽臉書小額貸款廣告，加LINE聯繫，對方稱信用評分不足，帳戶內要有資金流動才能提高信用分數，她依指示提供3個帳戶，在銀行臨櫃、ATM提領2筆共123萬元交付，後來再赴銀行領錢才知帳戶被警示。
刑事局說，詐團以銀行名義設假網頁，沒有市話號碼、營業地址、公司負責人等資訊，指示提供帳戶及領款交付，利用被害人當人頭戶及車手，或發手機簡訊附上網址，要求在平台註冊帳號才能貸款，其實是以釣魚網頁騙資料。
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