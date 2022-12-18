春安復辟？ 明年拉長為1個月增評核 警政署：鼓勵不懲處

明年春節警方加強重要節日安全維護工作，新增詐欺、毒品評核，拉長為1個月，引發基層反彈，在臉書「NPA署長室」留言張貼「春安復辟」圖案。警政署表示，因應詐騙集團囚禁、凌虐求職者，鼓勵加強打擊詐欺，不以懲處方式追求績效。

警政署說，近期發生詐團囚禁、凌虐求職者，強迫提供人頭帳戶，泯滅人性手法令人髮指，被害人多經濟弱勢，受社會矚目，犯罪變化歷年未見，須即時因應破除。

警政署調整加強重要節日安全維護工作執行項目，加強打擊詐欺，結合協尋失蹤人口，並查緝吸毒場所，另協助弱勢家庭急難紓困或轉介社福單位，及早發現或防範成為被害人。

對於拉長期程，警政署說，以往詐團在春節前兩周最猖獗，且明年春節連假10天，調整為1月1日至30日執行，比去年15天增加。