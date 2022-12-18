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紅龜擁衝鋒槍逃亡 檢警掃蕩南台職業賭場斷金援
台南檢警偵辦學甲88槍擊案持續有進展；確定衝鋒槍是聲押中蔡金郎所有，警方今進一步指出，指揮犯案的「紅龜仔」洪政軍仍在國內，擁衝鋒槍自重逃亡，警將全力掃蕩雲林至高雄間職業賭場，徹底斬斷金援逼洪出面。至於犯案動機，不排除與光電利益與政治因素有關。
上月10日發生的台南學甲88槍槍擊案，已經落網嫌犯包含取槍的楊展華（46歲）、負責接應的郭建彰、李奇漢，3人都被收押，至於被專案小組懷疑是全案指使者「紅龜仔」洪政軍、槍手孔祥志均在逃。
台南市政府警察局長方仰寧、市刑大大隊長林宏昇、學甲警分局長劉全福今近午在學甲警分局開記者會，對外說明案情偵辦過程。
警確定衝鋒槍是聲押中蔡金郎提供給洪政軍，由聲押的謝俊誠取槍後再交給洪政軍，警也在台南安南區、高雄楠梓區拘提槍擊案後曾載送洪政軍吳姓、蔡姓嫌犯到案說明，訊後請回。
據知，遭檢方聲押中的58歲蔡金郎、39歲謝俊誠兩人落腳新北，都是台南北門、學甲人，不定期往返，蔡經商還是直播主，謝是某地方政壇人士姪子，但關係不睦、政治立場也不同。檢警研判，蔡、謝兩人遭法院收押機率高。
消息人士說，洪政軍幾乎可以確定還在台灣，案發後由吳、蔡姓嫌犯開車流竄雲林、嘉義、台南、高雄各職業賭場持槍索取保護費，檢警將強力掃蕩上述縣市各職業賭場，全力斬斷金援。
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