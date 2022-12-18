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1萬元買鎮暴槍 男約出2名友人用搶的 3人都判重刑

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

張姓男子與徐姓男子約定以1萬元購買鎮暴槍，卻無意付錢，夥同2名友入持刀赴約，見面後開車衝撞徐男並一路追趕，3人最後拿走徐男的槍彈離去。基隆地院審結，依結夥3人以上攜帶兇器強盜罪，判張8年6月徒刑，2名友人各8年徒刑。全案可上訴。

判決指出，張男得知徐姓男子要出售鎮暴槍，雙方以1萬元談定後，去年6月7日凌晨約在基隆海洋廣場交易。張因無意價購，所以邀兩分友人分持開山刀、鐮刀同車赴約。

徐男騎機車到場後，把車停在張男的車子前方，見張的友人在附近走動，覺得有問題，要求一手交錢、一手交槍。張佯裝上車拿錢，接著開車衝撞跨坐在機車上徐男，造成人車倒地。

徐男擔心再受攻擊，負傷起身並跑向附近全家便利商店躲避，張的2名友人從後追趕。張此時下車拿走徐放在機車置物箱的鎮暴槍1把、鎮暴彈3顆及CO2瓦斯鋼瓶3瓶，再搭載返回的兩名友人離去。

警方接獲徐男報案後，查出張男等人涉案，去年6月12日晚間逮捕張男等人送辦。基隆地檢署檢察官偵查後，依加重強盜罪嫌起訴3人。

基隆地院審理時，張男辯稱有人欠他錢，揚言在他爸爸出殯日開槍，才跟徐男約好購買改造手槍自保。當天開車載2名友人赴約，徐打開機車置物箱讓他們看槍，因開的價格是改造手槍價格，友人看到槍後搖頭，以為是指徐男騙錢，才開車衝撞。混亂中把徐男裝槍彈的手提箱拿走，並不是原本就打算強盜他的槍。

張的友人辯稱， 那天因為酒醉，所以請張載他回家。由於前幾天有人說要傷害他，所以有帶開山刀在身邊。他是意識模糊下被張載到現場，身上有約3萬元現金，且自己有瓦斯槍，沒必要強盜徐男的鎮暴槍。

另一名友人辯稱，張要他一同出門，並從駕駛座拿1把鋸齒狀的長刀給他。車子開到海洋廣場，張開車衝撞對方後，徐男往全家便利商店跑，他跟著追。返回車上問張為何要駕車撞徐，才知道張男是要搶徐男的槍。

法院勘驗海洋廣場、全家超商監視器畫面，審理後認定張男等3人所辯為事後卸責之詞，不足採信。張男等人在公共場所，一人駕車衝撞，兩人持刀追趕徐男，可能因失控波及周邊不特定人或物，危害公眾安寧、社會安全，加重強盜犯行事證明確，依法判刑。　

張姓男子向徐姓男子約定以1萬元購買鎮暴槍，卻邀兩名友人同行搶走徐的槍。基隆地院審結，依結夥3人以上攜帶兇器強盜罪分判8年6月到8年徒刑。記者邱瑞杰／攝影
張姓男子向徐姓男子約定以1萬元購買鎮暴槍，卻邀兩名友人同行搶走徐的槍。基隆地院審結，依結夥3人以上攜帶兇器強盜罪分判8年6月到8年徒刑。記者邱瑞杰／攝影

強盜 基隆 便利商店

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