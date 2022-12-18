高雄2男停車場拉K 見警鬼扯 K味擋不住露餡

高市林姓和張姓男子在停車場車上抽K煙，因車窗半開，巡邏警網撞見盤查；林謊稱因張喝酒，他幫忙代駕，2人只是在車上休息，但警方聞到滿車K味，眼尖發現K煙盒，張見瞞不住，主動交付1小包K他命，雙雙被送辦。

鳳山警分局南成所派出警方前天凌晨2時許，巡經福誠三街停車場，發現一輛轎車車窗半開，且車上有人，警方認為半夜三更車上的人鬼鬼祟祟，趨前盤查。

當時23歲的林姓男子坐在駕駛上，宣稱自己是代駕，因身旁的友人張姓男子（23歲）喝了酒，無法開車，他幫忙開車，2人只是在停車場中暫時休息一下。

警方和林男對話時，聞到車內飄散一股K味，後來目視到車內後方座椅下有一個可疑菸盒。乘客張男見瞞不住，乖乖交出菸盒，結果盒裡有1包重約0.8公克的K他命，2人坦承在車內拉K。

警方當場將林、張2人帶回採尿送驗，並依違反毒品危害防制條例移請裁罰。