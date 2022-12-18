快訊

世足賽／神奇一顆星進球 克羅埃西亞2：1擊敗摩洛哥奪季軍

學甲88槍擊案 台南檢警再逮兩嫌 深夜聲押

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南檢警偵辦學甲88槍擊案，昨天再度調取證據重新檢視，循線找到供槍者綽號「紅龜」洪政軍的好友楊展華及接應者郭建彰，聲押獲准。昨晚前往新北市拘提於案發前提供楊展華槍枝的蔡姓男子，及載楊前往取槍的謝姓男子到案，認蔡、謝兩人涉嫌重大且有湮滅及串供之虞，向法院聲押禁見。

據調查，專案小組還原李奇漢等人刪除手機訊息後，發現楊展華等人提及作案槍枝等對話，進而有所突破，按圖索驥，逐一鎖定群組內相關人等，並兵分多路前往新北、高雄等地，清查相關事證。

其中一路人馬，昨晚前往新北拘提於案發前提供楊展華槍枝的蔡姓男子，及載楊前往取槍的謝姓男子到案。經檢察官訊問後，認2人違反槍砲彈藥刀械管制條例及恐嚇罪嫌，犯嫌重大，且有湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，晚間向法院聲請羈押禁見。

檢察官訊問後，認蔡、謝2人違反槍砲彈藥刀械管制條例及恐嚇罪嫌，犯嫌重大，且有湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，晚間向法院聲請羈押禁見。圖／讀者提供
檢察官訊問後，認蔡、謝2人違反槍砲彈藥刀械管制條例及恐嚇罪嫌，犯嫌重大，且有湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，晚間向法院聲請羈押禁見。圖／讀者提供

槍枝

延伸閱讀

天氣熱更暴力！新研究：美國8000起槍擊案與異常高溫有關

3波全國同步肅槍 警政署：已查獲各式槍械1087枝

學甲88槍擊案警北上新莊逮蔡姓共犯 今低調送檢偵訊

警追台南學甲88槍擊案…晚間在新北拘提蔡姓嫌犯 待釐清了解涉案程度

相關新聞

學甲88槍擊案 台南檢警再逮兩嫌 深夜聲押

台南檢警偵辦學甲88槍擊案，昨天再度調取證據重新檢視，循線找到供槍者綽號「紅龜」洪政軍的好友楊展華及接應者郭建彰，聲押獲...

3波全國同步肅槍 警政署：已查獲各式槍械1087枝

警政署今天指出，近年查獲非法槍枝中，以非制式槍枝占8成最多，其中改造來源又以「模擬槍」為主，特定「進口金屬材質低動能槍」...

請吃港式飲茶賄選 桃市議員候選人樁腳聲押

桃園地檢署查賄選，傳一名張姓男子為求李姓候選人當選，透過沈姓、張姓2名友人對外號召，招待多人吃港式飲茶，藉此方式行賄，訊...

爭風吃醋噴辣椒水擄人 5嫌到案被害人卻「跑」了

高市唐姓男子昨晚在住處取外送餐，遭黃姓男子等5嫌噴辣椒水押上車，警方漏夜追人，發現唐在台南獲釋；在黃等人返回高雄時逮人；...

野馬富少撞死女騎士、IG嗆殺陳時中 智能不足邊緣且已賠510萬獲減刑

「野馬富少」葉姓男子在苗栗以破百時速闖紅燈撞死巫姓女騎士，苗栗地院一審直言「不能僅以精神病脫罪」依過失致死等判4年8月；...

學甲88槍擊案警北上新莊逮蔡姓共犯 今低調送檢偵訊

台南市警方偵辦學甲88槍擊案，昨晚專案小組自新北市新莊區拘提一名蔡姓男子，懷疑他涉及搶擊案是共犯，押解回台南、上午訊問後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。