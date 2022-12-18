學甲88槍擊案 台南檢警再逮兩嫌 深夜聲押

台南檢警偵辦學甲88槍擊案，昨天再度調取證據重新檢視，循線找到供槍者綽號「紅龜」洪政軍的好友楊展華及接應者郭建彰，聲押獲准。昨晚前往新北市拘提於案發前提供楊展華槍枝的蔡姓男子，及載楊前往取槍的謝姓男子到案，認蔡、謝兩人涉嫌重大且有湮滅及串供之虞，向法院聲押禁見。

據調查，專案小組還原李奇漢等人刪除手機訊息後，發現楊展華等人提及作案槍枝等對話，進而有所突破，按圖索驥，逐一鎖定群組內相關人等，並兵分多路前往新北、高雄等地，清查相關事證。