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「油漆行」查獲感冒藥提煉製安毒 逮3人收押
姚姓男子等4人涉以感冒藥提煉麻黃素，再賣給製造二級毒品安非他命買家，毒販製毒及堆放器具處所多次變更，車輛也不斷更換，台南警方跟監長達4個月才在嘉義縣一處「油漆行」查獲製毒工廠，起出半成品400公斤，前晚聲押3人獲准。
警方指出，蒐證期間，毒販不斷更換藏放器具的處所與載運車輛，企圖製造斷點，專案小組跟監4個月，確認製毒地點後，本月14日會同嘉義縣刑大及民雄分局，拘提姚男（36歲）等4人到案，並在民雄一處「油漆行」查扣感冒藥丸4萬餘顆、四級毒品麻黃素成品122公克、半成品400公斤、製毒器具、原料一批。
專案人員說，光清點及搬運現場物品，就花了7個多小時，還動用10噸的卡車才將扣押設備載回，詢後依毒品罪移送地檢署，檢方聲押姚男等3人獲准，另一人經查是姚男友人出借空廠房，但不知內情，無保請回。
警方表示，姚男等人在嘉義承租鐵皮屋，刻意在屋外放置「油漆行」招牌，避免刺鼻氣味引人注意。
提醒您：戒毒專線0800770885
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