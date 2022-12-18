聽新聞
test
0:00 / 0:00

「油漆行」查獲感冒藥提煉製安毒 逮3人收押

聯合報／ 記者周宗禎／台南報導

台南警方在嘉義民雄破獲製毒工廠，起出上萬粒感冒藥提煉毒品與半成品400公斤，3人收押。記者周宗禎／翻攝
台南警方在嘉義民雄破獲製毒工廠，起出上萬粒感冒藥提煉毒品與半成品400公斤，3人收押。記者周宗禎／翻攝

姚姓男子等4人涉以感冒藥提煉麻黃素，再賣給製造二級毒品安非他命買家，毒販製毒及堆放器具處所多次變更，車輛也不斷更換，台南警方跟監長達4個月才在嘉義縣一處「油漆行」查獲製毒工廠，起出半成品400公斤，前晚聲押3人獲准。

警方指出，蒐證期間，毒販不斷更換藏放器具的處所與載運車輛，企圖製造斷點，專案小組跟監4個月，確認製毒地點後，本月14日會同嘉義縣刑大及民雄分局，拘提姚男（36歲）等4人到案，並在民雄一處「油漆行」查扣感冒藥丸4萬餘顆、四級毒品麻黃素成品122公克、半成品400公斤、製毒器具、原料一批。

專案人員說，光清點及搬運現場物品，就花了7個多小時，還動用10噸的卡車才將扣押設備載回，詢後依毒品罪移送地檢署，檢方聲押姚男等3人獲准，另一人經查是姚男友人出借空廠房，但不知內情，無保請回。

警方表示，姚男等人在嘉義承租鐵皮屋，刻意在屋外放置「油漆行」招牌，避免刺鼻氣味引人注意。

提醒您：戒毒專線0800770885

毒品 嘉義 感冒

延伸閱讀

嘉義縣驚傳2處番鴨肉鵝場禽流感 撲殺逾5千隻清場

影／萬粒感冒藥提煉毒品與半成品400公斤 警逮3人收押

台灣黑熊遭獵殺藏冰箱載著三貼 主嫌顏男收押、5人交保

投檢偵辦2件縣議員選舉買票案 樁腳分遭收押、交保

相關新聞

台南學甲88槍擊案檢警再逮兩嫌 深夜聲押

台南檢警偵辦學甲88槍擊案，昨天再度調取證據重新檢視，循線找到供槍者綽號「紅龜」洪政軍的好友楊展華及接應者郭建彰，聲押獲...

「油漆行」查獲感冒藥提煉製安毒 逮3人收押

姚姓男子等4人涉以感冒藥提煉麻黃素，再賣給製造二級毒品安非他命買家，毒販製毒及堆放器具處所多次變更，車輛也不斷更換，台南...

3波全國同步肅槍 警政署：已查獲各式槍械1087枝

警政署今天指出，近年查獲非法槍枝中，以非制式槍枝占8成最多，其中改造來源又以「模擬槍」為主，特定「進口金屬材質低動能槍」...

請吃港式飲茶賄選 桃市議員候選人樁腳聲押

桃園地檢署查賄選，傳一名張姓男子為求李姓候選人當選，透過沈姓、張姓2名友人對外號召，招待多人吃港式飲茶，藉此方式行賄，訊...

爭風吃醋噴辣椒水擄人 5嫌到案被害人卻「跑」了

高市唐姓男子昨晚在住處取外送餐，遭黃姓男子等5嫌噴辣椒水押上車，警方漏夜追人，發現唐在台南獲釋；在黃等人返回高雄時逮人；...

野馬富少撞死女騎士、IG嗆殺陳時中 智能不足邊緣且已賠510萬獲減刑

「野馬富少」葉姓男子在苗栗以破百時速闖紅燈撞死巫姓女騎士，苗栗地院一審直言「不能僅以精神病脫罪」依過失致死等判4年8月；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。