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3波全國同步肅槍 警政署：已查獲各式槍械1087枝

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

警政署今天指出，近年查獲非法槍枝中，以非制式槍枝占8成最多，其中改造來源又以「模擬槍」為主，特定「進口金屬材質低動能槍」容易遭有心人士改造販售。警政署為掃蕩槍枝，今年已執行3波「全國同步肅槍」專案，共計查緝各式非法槍械219枝、改造槍械場所22處，近年槍枝查獲數從2018年2000餘枝，降為去年不到1300枝，呈現逐年遞減趨勢。

警政署因應新型態槍枝改造趨勢，2020年推動槍砲彈藥刀械管制條例修法，擴大模擬槍管制範疇，將非制式槍枝主要改造來源「操作槍」納管，從源頭阻斷。

為防堵模擬槍及低動能槍枝零件遭改造為槍枝主要組成零件，警政署已修訂模擬槍許可及管理辦法，並從「國內加強管理」及「強化邊境管制」2面向著手，規範模擬槍關鍵零組件烙碼、槍管設置嵌入物防止改造，並加強產銷流程管理，訂定低動能槍枝（射擊動能低於20焦耳/每平方公分以彈簧、空氣或瓦斯為動力之槍枝）輸入審查規定，透過審查及鑑定，防止特殊易於改造槍枝進口。

警政署統計，今年1月1日至12月11日，警方檢肅各式槍械1087枝（制式槍枝91枝、非制式槍枝842枝、空氣槍154枝），較去年同期1214枝減少127枝（減少10.46%）；另外，槍擊案件也由去年同期99件下降至今年79件，減少幅度達到 20.20%。

警政署表示，槍擊案件由去年同期99件下降至今年79件，減少幅度達到 20.20%。記者廖炳棋/翻攝
警政署表示，槍擊案件由去年同期99件下降至今年79件，減少幅度達到 20.20%。記者廖炳棋/翻攝

槍枝 槍擊 邊境管制

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