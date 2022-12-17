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爭風吃醋噴辣椒水擄人 5嫌到案被害人卻「跑」了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市唐姓男子昨晚在住處取外送餐，遭黃姓男子等5嫌噴辣椒水押上車，警方漏夜追人，發現唐在台南獲釋；在黃等人返回高雄時逮人；黃供稱因不滿唐和在酒店上班的女友有曖昧，才擄人教訓；警方查出被害的唐男，因妨害自由被判10年8月有期徒刑，獲釋後落跑不知去向。

警方調查，32歲唐姓男子曾至酒店消費，對一名坐檯陪酒的酒店妹有好感，雙方互加Line好友後，頻繁聊天，被女方的黃姓男友（24歲）發現2人有曖昧，醋勁大發，和唐在微信軟體互嗆，唐留言激黃「不然你來抓我啊」，未料，一語成讖。

黃男認為唐刻意挑釁，昨傍晚夥同劉姓男子（27歲）、郭姓男子（34歲）、許姓男子（29歲）以及14歲吳姓少年等4男，2車5人前往唐位於左營區霞海路租屋大樓前守候。

傍晚5時20分許，唐男從左營區霞海路租屋大樓走出，和外送員取餐點付錢時，埋伏在大樓外的黃男，上前持辣椒水朝唐噴灑，趁唐眼睛辣得睜不開時，和同夥將唐押上車後，駛離現場，一上車唐就被黃連續巴了好幾下頭。

黃等人當街擄人行徑，嚇壞外送員，警方接獲報案後，漏夜「以車追人」，發現黃等人沿路駛往台南安南區，凌晨1點多，警方發現黃等人返回高雄，循線查獲黃等5男，帶回查辦；黃供稱因吃醋想教訓唐。

但警方調查發現，被害的唐男4年前曾幫友人討債，持刀威脅被害人，拘禁其自由後，強取勞力士手表、愛馬仕皮帶及現金4萬元；另和同夥為追討王姓男子賭債，押人取款，因妨害自由案曾被判8年10個徒刑，因未到案，今年10月遭高雄地院發布通緝。

黃等人彼此透過熟識的友人居中協調後，放唐在台南安南區下車，唐因遭通緝逃亡，不知去向；由於黃等人有詐欺、毒品等犯行，唐也有多項相關犯行，警方懷疑押人案情並非黃所供稱吃醋所引發的這麼單純，警詢後，先依妨害自由及聚眾鬥毆等罪將黃男等5人送辦，再追緝唐到案釐清。

高市黃姓男子因不滿唐姓男子和從事酒店服務生的女友有曖昧關係，昨晚趁唐外出取外送餐時，朝唐噴辣椒水，將他押上車。記者石秀華／翻攝
高市黃姓男子因不滿唐姓男子和從事酒店服務生的女友有曖昧關係，昨晚趁唐外出取外送餐時，朝唐噴辣椒水，將他押上車。記者石秀華／翻攝
高市黃姓男子因不滿唐姓男子和從事酒店服務生的女友有曖昧關係，昨晚埋伏在外，趁唐從大樓外出取外送餐時，朝唐噴辣椒水，將他押上車。記者石秀華／翻攝
高市黃姓男子因不滿唐姓男子和從事酒店服務生的女友有曖昧關係，昨晚埋伏在外，趁唐從大樓外出取外送餐時，朝唐噴辣椒水，將他押上車。記者石秀華／翻攝
高市唐姓男子（右，灰衣帽Ｔ者）昨晚外出取外送餐，拿錢給外送員，不久即遭黃姓男子噴辣椒水押上車。記者石秀華／翻攝
高市唐姓男子（右，灰衣帽Ｔ者）昨晚外出取外送餐，拿錢給外送員，不久即遭黃姓男子噴辣椒水押上車。記者石秀華／翻攝

外送員 台南 酒店

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