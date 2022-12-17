爭風吃醋噴辣椒水擄人 5嫌到案被害人卻「跑」了

高市唐姓男子昨晚在住處取外送餐，遭黃姓男子等5嫌噴辣椒水押上車，警方漏夜追人，發現唐在台南獲釋；在黃等人返回高雄時逮人；黃供稱因不滿唐和在酒店上班的女友有曖昧，才擄人教訓；警方查出被害的唐男，因妨害自由被判10年8月有期徒刑，獲釋後落跑不知去向。

警方調查，32歲唐姓男子曾至酒店消費，對一名坐檯陪酒的酒店妹有好感，雙方互加Line好友後，頻繁聊天，被女方的黃姓男友（24歲）發現2人有曖昧，醋勁大發，和唐在微信軟體互嗆，唐留言激黃「不然你來抓我啊」，未料，一語成讖。

黃男認為唐刻意挑釁，昨傍晚夥同劉姓男子（27歲）、郭姓男子（34歲）、許姓男子（29歲）以及14歲吳姓少年等4男，2車5人前往唐位於左營區霞海路租屋大樓前守候。

傍晚5時20分許，唐男從左營區霞海路租屋大樓走出，和外送員取餐點付錢時，埋伏在大樓外的黃男，上前持辣椒水朝唐噴灑，趁唐眼睛辣得睜不開時，和同夥將唐押上車後，駛離現場，一上車唐就被黃連續巴了好幾下頭。

黃等人當街擄人行徑，嚇壞外送員，警方接獲報案後，漏夜「以車追人」，發現黃等人沿路駛往台南安南區，凌晨1點多，警方發現黃等人返回高雄，循線查獲黃等5男，帶回查辦；黃供稱因吃醋想教訓唐。

但警方調查發現，被害的唐男4年前曾幫友人討債，持刀威脅被害人，拘禁其自由後，強取勞力士手表、愛馬仕皮帶及現金4萬元；另和同夥為追討王姓男子賭債，押人取款，因妨害自由案曾被判8年10個徒刑，因未到案，今年10月遭高雄地院發布通緝。