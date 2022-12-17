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影／女子遭恐怖情人逼領118萬囚禁摩鐵 警破門逮人

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市崔姓女子今年遭解姓前男友以各種理由逼領帳戶內118萬供其花用，還遭囚禁汽車旅館，新北警方獲報日前破門逮捕解男，起出刀械、空氣槍及毒品，警詢後移送桃園地檢署偵辦。

新北市土城警方今年11月29日下午2時接獲26歲崔姓女子報案，稱其於今年10月至11月期間，遭前男友解姓男子（29歲）「阿嬤要看病、妹妹要結婚、曾經犯案需要找人頂罪」等藉口，涉嫌持刀槍逼迫崔女先後在桃園、高雄等地，提領及轉帳個人銀行帳戶內款項至解男銀行帳戶，共計118萬元。

崔女表示，今年10月底還遭解男囚禁在桃園市中壢區一間汽旅館，因解男隨身都會攜帶槍枝及刀械，並藉此脅迫甚至逼她跳樓，還揚言要對其開槍等威嚇言語，導致其心生畏懼；且解男要求崔女隨身攜帶定位器以利控制行蹤，因崔女已無錢再提供，遭解男棄置不顧才向土城警方報案時，也將定位器交由警方處理。

土城警接獲報案後，立即協助崔女聲請保護令，鎖定解男位於台中市南屯區住處調閱監視器，掌握其行蹤後，向桃園地檢署聲請拘票及搜索票，今年12月7日上午11時許將解男拘提歸案，並在現場查獲3把空氣槍、刀械、安非他命1包及吸食器1組，警詢後依妨害自由、恐嚇取財、傷害、毒品及侵占等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

崔姓女子遭解姓前男友逼領帳戶內118萬供其花用，還遭囚禁汽車旅館，新北警方獲報日前破門逮人，並起出刀槍及毒品，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
崔姓女子遭解姓前男友逼領帳戶內118萬供其花用，還遭囚禁汽車旅館，新北警方獲報日前破門逮人，並起出刀槍及毒品，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
崔姓女子遭解姓前男友逼領帳戶內118萬供其花用，還遭囚禁汽車旅館，新北警方獲報日前破門逮人，並起出刀槍及毒品，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
崔姓女子遭解姓前男友逼領帳戶內118萬供其花用，還遭囚禁汽車旅館，新北警方獲報日前破門逮人，並起出刀槍及毒品，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
崔姓女子遭解姓前男友逼領帳戶內118萬供其花用，還遭囚禁汽車旅館，新北警方獲報日前破門逮人，並起出刀槍及毒品，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
崔姓女子遭解姓前男友逼領帳戶內118萬供其花用，還遭囚禁汽車旅館，新北警方獲報日前破門逮人，並起出刀槍及毒品，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
崔姓女子遭解姓前男友逼領帳戶內118萬供其花用，還遭囚禁汽車旅館，新北警方獲報日前破門逮人，並起出刀槍及毒品，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
崔姓女子遭解姓前男友逼領帳戶內118萬供其花用，還遭囚禁汽車旅館，新北警方獲報日前破門逮人，並起出刀槍及毒品，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝

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