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影／萬粒感冒藥提煉毒品與半成品400公斤 警逮3人收押

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南永康警分局獲報有人開車載製毒器具，員警跟監發現36歲姚姓男子等4人涉嫌以感冒藥提煉麻黃素，再賣給製造二級毒品安非他命買家，因犯嫌製毒及堆放器具處所多次變更，車輛也不斷更換，員警跟監長達四個月才在嘉義查獲工廠，起出半成品400公斤、其中三人昨晚檢方聲押獲准。

警方表示，在蒐證期間發現犯嫌不斷更換藏放器具的處所與載運的車輛製造斷點，專案人員長達4個月跟監十分辛苦。確認製毒地點後永康分局會同嘉義縣刑大及民雄分局，14日兵分別在嘉義縣民雄鄉及台南市歸仁區拘提姚嫌等4人到案，在民雄一處「油漆行」查扣感冒藥丸4萬餘顆、第四級毒品麻黃素成品122公克、半成品400公斤、製毒器具、原料一批。

員警說，光是清點及搬運現場物品，就花了專案人員7個多小時並動用10噸的卡車才將扣押設備載回，全案初步偵處後昨天移送地檢署，3名犯嫌羈押，另一人經查是姚姓主嫌友人出借空廠房但不知情，無保請回。

警方表示，姚嫌等人在嘉義承租鐵皮屋，刻意在屋外放置「油漆行」招牌，避免刺鼻氣味引人注意；原本警方希望希望能一舉追查上游大量感冒藥提供者及製安毒買家，但因姚嫌行蹤不定監控困難，最後決定先逮捕再擴大追查。

永康分局長甘炎民表示，警政署正執行威力掃蕩毒品專案工作，查緝製毒工廠是遏止黑幫與不法金流，尤其毒品危害社會甚大，及時破獲非常重要。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

萬粒感冒藥提煉毒品與半成品400公斤，警逮3人收押。記者周宗禎／翻攝
萬粒感冒藥提煉毒品與半成品400公斤，警逮3人收押。記者周宗禎／翻攝
萬粒感冒藥提煉毒品與半成品400公斤，警逮3人收押。記者周宗禎／翻攝
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萬粒感冒藥提煉毒品與半成品400公斤，警逮3人收押。記者周宗禎／翻攝
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毒品

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