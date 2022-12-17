逼喝髒水、吃排泄物 高雄恐怖集中營假高薪真詐騙囚虐12人 5嫌起訴

檢調日前在高雄甲仙區，破獲詐騙集團用於拘禁受害者的集中營，該處以彭姓男子為首夥同另4人，拘禁並脅迫被高薪利誘的受害者就範，不從就暴力凌虐，甚至逼喝髒水、吃排泄物，手段極其殘忍，猶如柬埔寨人口販運的翻版，此案近偵結，將涉案5人依法起訴。

據了解，甲仙集中營由年僅22歲的彭男負責管理，他有竊盜、強盜等前科，還因缺錢買毒，持刀搶劫藥頭遭判7年2個月，因發監執行未到被發布通緝；這段期間，彭協助詐團，在該處拘禁至少12人。

此案，因一名遭囚禁的女子於8月25日成功逃逸，向附近民宅求助，警方獲報隨即派員攻堅，才一舉破獲甲仙集中營，並逮捕彭男等5人，救出內部4男、2女共6名被害人，另查出有5名受害者，被利用殆盡後獲釋。

檢警調查，彭男管理的甲仙集中營，只是詐欺產業鏈的其中一環，負責要求受害者交出手機、身分證、健保卡、帳戶存摺、金融卡、印章及帳戶等資料，同時負責拘禁、控管受害人，若不從就暴力凌虐。

另查出，詐團上層會不定期到甲仙集團巡視，及發放薪水給彭男5人，有部分受害者則由另批真實身分不詳的人馬協助接應，各層都由綽號代稱，藉此製造查緝斷點。

警方攻堅時，查扣4副手銬、4瓶辣椒水、2罐防狼噴霧、4根自製狼牙棒及木製鋼刷等刑具，另有6支犯案用iPhone手機。

檢調依據受害者證詞，監視器畫面、現場照片及通訊軟體對話紀錄等證物佐證彭男等5人犯行；警詢、偵訊時，雖大致坦承犯行，但對部分案情描述，仍有出入。