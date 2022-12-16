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台南學甲88槍擊案再逮2嫌 台南地院裁押禁見

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南檢警偵辦學甲88槍擊案，專案小組昨晚循線找到綽號「紅龜」洪政軍的好友楊展華到案，且再次拘提日前二次交保的郭建彰兩人到案，經檢察官訊問後，認2人犯嫌重大，且湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，向法院羈押禁見，台南地院下午審理後楊、郭2人均裁押禁見。

台南地院指出，楊男辯稱，他與洪政軍是好朋友，會依要求載洪外出，未涉犯本件槍擊恐嚇犯行等語。惟他自承與洪關係密切，且孔祥志手機內儲存槍枝照片與洪所有槍枝相似等情，再勾稽同案被告證述，被害人的指述，佐以監視器翻拍照片等證物，認他涉犯藏匿人犯罪嫌，以及持有槍枝、子彈罪嫌、恐嚇罪嫌，犯罪嫌疑重大。

楊男否認涉及藏匿人犯、槍擊恐嚇罪嫌，而本案共犯孔祥志、洪政軍均逃匿通緝中，涉及持有槍枝、涉及藏匿人犯的涉嫌人均未到案且多所逃匿，足認為楊男有湮滅、偽造、變造證據、勾串共犯或證人之虞。

此外，台南地院指出，郭男辯稱，他是依照綽號「阿樂」的指示將機車移動位置並擦拭，事前並不知道該機車參與本件槍擊恐嚇案等語。惟經勾稽監視器翻拍照片，關於槍手做案時騎乘的機車照片與證人使用的機車照片，以及證人、被告及被害人指述，認他涉犯湮滅證據罪嫌，以及幫助持有槍枝罪嫌、持有子彈罪嫌及恐嚇罪嫌，犯罪嫌疑重大。

台南地院指出，郭男否認涉及幫助持有槍彈及恐嚇罪嫌，惟就其是否見過洪政軍一節，其供述與楊男供述不一致，且手機內查無其與所稱「阿樂」聯絡紀錄等情節，而持有槍彈及恐嚇涉案人員多所逃匿，足認他有湮滅、偽造、變造證據、勾串共犯或證人之虞。法官裁定楊、郭兩男羈押禁見。

台南地院表示，郭建彰涉犯湮滅證據、幫助持有槍枝、子彈及恐嚇罪嫌重大，且有串供、滅證之虞，傍晚裁押禁見。圖／本報資料照
台南地院表示，郭建彰涉犯湮滅證據、幫助持有槍枝、子彈及恐嚇罪嫌重大，且有串供、滅證之虞，傍晚裁押禁見。圖／本報資料照
台南地院指出，楊展華涉犯藏匿人犯、持有槍枝、子彈及恐嚇罪嫌重大，且有串供、滅證之虞，傍晚裁押禁見。圖／本報資料照
台南地院指出，楊展華涉犯藏匿人犯、持有槍枝、子彈及恐嚇罪嫌重大，且有串供、滅證之虞，傍晚裁押禁見。圖／本報資料照

恐嚇 台南 槍擊

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