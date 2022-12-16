台南學甲88槍擊案再逮2嫌 台南地院裁押禁見

台南檢警偵辦學甲88槍擊案，專案小組昨晚循線找到綽號「紅龜」洪政軍的好友楊展華到案，且再次拘提日前二次交保的郭建彰兩人到案，經檢察官訊問後，認2人犯嫌重大，且湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，向法院羈押禁見，台南地院下午審理後楊、郭2人均裁押禁見。

台南地院指出，楊男辯稱，他與洪政軍是好朋友，會依要求載洪外出，未涉犯本件槍擊恐嚇犯行等語。惟他自承與洪關係密切，且孔祥志手機內儲存槍枝照片與洪所有槍枝相似等情，再勾稽同案被告證述，被害人的指述，佐以監視器翻拍照片等證物，認他涉犯藏匿人犯罪嫌，以及持有槍枝、子彈罪嫌、恐嚇罪嫌，犯罪嫌疑重大。

楊男否認涉及藏匿人犯、槍擊恐嚇罪嫌，而本案共犯孔祥志、洪政軍均逃匿通緝中，涉及持有槍枝、涉及藏匿人犯的涉嫌人均未到案且多所逃匿，足認為楊男有湮滅、偽造、變造證據、勾串共犯或證人之虞。

此外，台南地院指出，郭男辯稱，他是依照綽號「阿樂」的指示將機車移動位置並擦拭，事前並不知道該機車參與本件槍擊恐嚇案等語。惟經勾稽監視器翻拍照片，關於槍手做案時騎乘的機車照片與證人使用的機車照片，以及證人、被告及被害人指述，認他涉犯湮滅證據罪嫌，以及幫助持有槍枝罪嫌、持有子彈罪嫌及恐嚇罪嫌，犯罪嫌疑重大。