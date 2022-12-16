台、澳、美展開綠丘行動 起獲30公斤安非他命逮兩人

台灣、美國、澳洲三國展開代號：「綠丘行動」（Operation Greenhill）的緝毒行動，合作偵破跨境運輸毒品集團，台灣逮捕周姓、林姓2名主嫌，並在美國起獲30公斤、市價一億多元的安非他命。

這次行動由台灣刑事局、澳洲聯邦警察、美國國土安全調查署三單位跨國查緝，同時我方刑事局及士林地檢署等司法人員，首次派員到美國在查扣的安非他命採樣，再返台檢驗，為台美刑事司法互助立下里程碑。

刑事局指出，33歲周姓男子過去因從小在美國唸書，會英語也有人脈，但兩年前因涉及毒品案被抓，遭法院通緝藏匿新北市一帶，澳洲聯邦警察(AFP)長期與刑事局交換跨境運輸毒品案件情資，日前雙方掌握情資，指出台灣周姓毒品通緝犯，從事跨境運輸毒品工作，刑事局國際科與AFP及新北三峽分局組成專案小組，報請士林地檢署指揮偵辦。

警方發現，周嫌7月在美洲地區購買30公斤安非他命後，派人前往美國將安非他命夾藏3D列印機內，準備運送到澳洲販賣，專案小組通報美國國土安全調查署(HSI)，在洛杉磯攔查，起獲30公斤安非他命，台灣則同步國內搜索，逮捕周嫌並查扣涉案手機等證物。

專案小組追查，再掌握另2名共犯林嫌及陳嫌，周嫌洽談運輸毒品工作期間，指派林嫌前往馬來西亞協助商討細節，又指派當時人在美國的陳嫌，負責處理毒品包裝在3D列印機，及後續寄送等事宜。

10月4日，台灣警方發動第二波行動，逮捕在台林嫌及查扣涉案事證，在逃陳嫌發布通緝，全案移送士林地檢署偵查起訴。

由於台灣需要取得在美國查扣的毒品樣本當證物，但台灣未有派員赴境外毒品取證先例，法務部依「駐美國台北經濟文化代表處與美國在台協會間之刑事司法互助協定」向美國司法部洽查、刑事局及駐美西聯絡組齊頭並進與HSI積極聯繫，成功取得相關司法文書供台灣偵辦使用，並安排刑事局及士林地檢署人員到美國採樣。