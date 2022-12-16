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影／台南88槍擊案嫌犯楊展華坦承提供衝鋒槍 稱「全案是他和紅龜一手策劃」
台南學甲88槍擊案，專案小組前晚找到綽號「紅龜」洪政軍同在學甲出身的好友楊展華，再拘提日前二次交保、提供作案車輛的郭建章等兩人到案。警方表示，楊坦承作案衝鋒槍是他提供「紅龜」洪政軍、洪再轉交孔祥志開槍，而且「整個案子都是他和紅龜一起策劃」；警方正查證他的供詞，追查槍枝來源。不過目前槍枝連同作案車輛都還下落不明。
台南市警察局副局長吳敬田下午在學甲分局主持槍擊案「偵辦進度重大突破說明會」，強調作案動機「跟利益有關」，但到底是跟什麼利益有關，吳敬田表示「各種利益和原因都會查」，是否還有幕後指使者，要等到「紅龜」到案才能釐清，後續如何發展他目前無法評論。
吳敬田說，專案小組研判槍手孔祥志犯案當天就已經離境，但是用什麼方式離開台灣還要再查。至於作案策劃的時間應該在八月以前甚至早在上半年就已經策劃，而目前在逃的紅龜不排除人還在台灣。
員警表示，追查孔祥志的過程，發現他曾與同在學甲出沒多年的朋友楊展華聯繫，兩人都曾是某知名地方人士的手下，平常在地方出沒的楊展華案發後低調不見蹤影，警方因而鎖定他犯案。
楊、郭2人均違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇罪及藏匿人犯等，犯嫌重大，且湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，向法院羈押禁見，預計下午4:30召開羈押庭。
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