台南88槍擊案槍手只是被利用恐被作掉？方仰寧：有可能

台南市議會臨時會今天召開「88槍擊案」專案報告，南市警察局長方仰寧赴議會報告，專案小組第2天已掌握槍手孔祥志的身分，警方持續監控1個月，始終沒有發現孔的蹤跡，所以研判孔可能在犯案後立即偷渡逃亡國外。議員關切方祥志是否被利用，有沒有可能被作掉，方說不排除。

台南市議會臨時會上午進行88槍擊案專案報告，藍綠議員發言踴躍關心槍擊真相及背後動機，議員蔡育輝說，警方 第2天就掌握嫌犯洪政軍和孔祥志，但共犯並沒有供述動機和目的，警方只說是有上層指揮，到底有無供出是和太陽光電利益有關。

議員也關切有無對槍擊案郭姓關係人製作筆錄，市刑大隊長林宏昇說，槍案10日發生隔天11日就做筆錄了，偵查不對外說明，和謝議員都有做筆錄，後來是去地檢署複訊具結。主要是要查緝槍手，外界傳聞都會去了解，對於PTT傳聞不一定是真的，但會去釐清調查。

議員李偉智表示，刑事案件破案的犯案工具要到案，槍枝和人犯只有掌握但還不知道在那裡，市民想知道人間蒸發，脫離警方能夠掌握範圍中，除非人沒有了，是否出境也未出數，槍枝還沒有找到，還有彈道比對，破案在眼前還缺最重要的一片拼圖。

方仰寧說，不只有警方再找槍手，孔祥志母子感情很好，母親也出來呼籲也趕快出來投案，議員研判會不會被作掉也不排除，只是犯罪集團的執行者，是集團裡被利用的人。紅龜是指使者是到案共犯指述。

方仰寧表示，至於槍手孔祥志涉入槍擊案的動機為何，因孔尚未到案，無法驟下定論，警方秉持證據到哪裡就辦到哪裡。因孔逃往海外，無法符合社會的期待，他虛心接受檢討，對於憑空想像及杜撰政治辦案，個人藉此表達嚴正的聲明和抗議，呼籲外界不要懷疑警方對於維護台南市治安的信念和決心，沒有證據亂扣警察帽子，個人覺得很遺憾。

蔡育輝槍擊案不要變無頭公案，詢問局長有無信心捉得到人破案，方仰寧說，有信心，台南地檢署已發布通緝，全國辦案人員都投入會有機會捉到人 。全案是縝密的計畫有執行、背後指使等分工，洪政軍（洪龜）是孔祥志的老大，是背後指揮謀畫，至於犯罪動機，外傳與太陽光電利益有關，都不排除，持續追查釐清

議員陳怡珍說，88槍全國矚目，歹徒開了88槍無法馬上破案，先到公司開 58槍又到議員服務處開30槍，又拿取得不易的衝鋒槍掃射，歹徒蠻橫市民對治安疑慮。但警方說孔祥志作案，洪政軍是他的老大，但被害議員為何說不可能是孔祥志。

局長方仰寧說，議員會覺得不是他，是因為他不是一個大咖只是小混混，大膽研判上面有人指揮，且欠債壘壘，且故意迴避只打建築物。但根據到案共犯及事證都確認槍手是孔祥志，背後指使是洪政軍。