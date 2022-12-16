桃檢偵辦柬埔寨詐欺 今再起訴9人

桃園地檢署偵辦柬埔寨詐騙案，今起訴以林姓男子為首的「亨泰」人口販運集團9名男女，且全案尚有其他不詳犯嫌，呼籲民眾面對海外高薪求職廣告或訊息務必提高警覺。

桃檢指出，林姓男子（32歲）今年2月在柬埔寨與綽號「陳林」、「阿樂」的中國籍男子組成亨泰集團，主要工作是在臉書等社交網站刊登徵才廣告，以高薪誘騙失業、有資金需求或經濟狀況不佳的年輕台灣人赴柬埔寨，安排辦護照、送機等事宜。

桃檢表示，被林男騙去柬埔寨的台灣人都被迫從事不法，有人被安排去行騙歐美人士，也有人被派去騙更多台灣人前往柬埔寨，每天工作12小時，沒有休假日，如果不從，就會被毆打、電擊、關小黑屋或轉賣其他不法集團。被害人雖然有獎金，但集團會以送機服務、住宿、餐飲等各種名義苛扣，實際能拿到的錢所剩無幾。