影／台南學甲槍擊案1共犯到案 和紅龜同屬指揮謀畫層級

台南市學甲88槍擊案發生一個多月，檢警專案小組今天表示再聲押2名共犯，市警局副局長吳敬田上午在議會進行88槍擊專案報告時表示，前天到案的楊嫌是和共犯洪政軍（綽號紅龜）一樣指揮謀畫層級，是65年次，學甲人。至於先前到案的郭姓共犯被法官6萬元交保，因有新事證，檢察官重新聲請羈押。下午將在學甲警分局詳細說明。

台南市議會今天上午進行88槍專案報告，議員要求查明背後開槍動機，局長方仰寧表示，目前已確定槍手是孔祥志，背後是他的老大洪政軍（綽號紅龜）指揮，8月就開始謀畫，10月曾經幾度要作案，但上層臨時喊停，到11月10日才作案。

方仰寧強調沒有受到來自中央及地方沒有政治力介入影響偵辦，對於孔祥志辦案動機，不能驟下定論，證據到那裡就辦到那裡，對於各界的指教個人虛心接受，但不能憑空想像政治力介入，藉此表達嚴正聲明及抗議，沒有證據亂扣警察的帽子，覺得很遺憾。