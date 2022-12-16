7旬翁領錢「不能說的秘密」 烏日警、銀行聯手成功阻詐
台中7旬楊姓男子平時到烏日明道郵局提款都會請行員協助填單，並主動說明用途，日前他接到詐騙電話誤以為涉重罪，直接提款，還說了三個字「不能說！」行員查覺有異，經通知警方到場後，楊男才發現被騙，保住20萬元存款。
台中市警局烏日分局烏日派出所警員洪瑞鴻說，日前接獲烏日明道郵局行員來電表示，楊男不熟悉填寫提款單，平時提領生活費都會請行員協助填單，且告知用途，但這次領錢卻說「不能說！」行員想起員警定期來宣導反詐騙，查覺有異就上前關懷，並說不告知就不幫忙，楊男一急全盤供出，機警行員報警處理。
楊男說明，他接到自稱桃園警方的電話，說他涉及重罪恐坐牢，除非配合辦案，將帳戶內的錢領出交，才能免羈押。還以「偵查不公開」，要他不准告訴任何人。
警方聽完楊翁敘述後，耐心安撫並解釋這是詐騙集團的慣用手法「假檢警」。以冒領健保補助、催繳電話費起頭，聲稱被害人涉嫌刑案必須監管帳戶，提醒民眾千萬別上當。楊男經員警說明後，才放下心中困惑，感謝員警的解說及查證，避免血汗錢遭拐。
烏日警分局表示，傳統的假檢警詐騙手法，歹徒多半於白天家中青壯年外出工作之時，利用長者不諳法律程序，營造詐騙情境致被害人恐慌在無法向子女求證下進而交付款項受害，呼籲警察或司法機關偵辦案件，不會以任何名義要求提(匯)款，提醒家中長者若接到電話中提及「涉案」、「偵查不公開」、「監管帳戶」等關鍵字，請保持冷靜並再三向165反詐騙諮詢專線查證。
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