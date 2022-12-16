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泰山提告了！龍邦批「賤賣全家股票」掏空公司 董事詹皓鈞喊：夠了

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泰山提告了！龍邦批賤賣全家股票掏空公司 董事詹皓鈞喊：夠了

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

泰山第三代董事詹皓鈞今赴台北地檢署控告龍邦董事長劉偉龍加重誹謗罪嫌。記者林孟潔／攝影
泰山第三代董事詹皓鈞今赴台北地檢署控告龍邦董事長劉偉龍加重誹謗罪嫌。記者林孟潔／攝影
泰山公司上周以每股187元出售4.33萬張全家股票，被市場派大股東龍邦董事長劉偉龍批評是「突襲式的賤賣」、「惡性重大的掏空公司資產」、「損害股東權益的惡例」。泰山董事長詹景超、副董事長詹逸宏、董事詹皓鈞向台北地檢署控告劉誹謗、加重誹謗等罪嫌。

詹皓鈞指出，泰山出售全家持股是經過審計委員會、董事會討論通過，並經董事會多數表決決議授權，程序完全合法；再者，泰山是賣飲料、賣油、飼料的事業，泰山並非投資公司，縱使出售全家股分也不會影響泰山的食品本業，沒有違反公司法規定。

他說，泰山處分全家股權是透過鉅額逐筆交易方式成交，無從事前得知交易對象、買方是誰，當然也沒有任何共同串謀、籌畫騙局的可能，此外此次出 售價格符合法規，並無賤賣公司資產。

詹皓鈞表示，泰山出售全家股票幫公司賺了50億的獲利，股款已於12月7日全數撥入公司帳戶，屬於公司全體股東所有，絕對沒有掏空公司，而劉偉龍未先行查證評論內容的真實性，就任意召開記者會、刊登廣告，指摘泰山是土匪、流氓、詐欺犯等內容，嚴重毀損泰山經營團隊的名譽，也造成員工不安，才訴諸法律途徑，維護自身名譽。

他呼籲劉偉龍「夠了」、「不要再這樣做了」，也代表公司經營團隊向5萬多名股東說，「只要我們還在的一天，會捍衛員工福利和股東權利」，若泰山做出為非作歹的事情，除對不起員工和股東，更對不起4位創辦泰山、在天上的阿公。

詹皓鈞指出，龍邦說交易全家的價格能到250、300元，他認為是「夢幻價格」，誰不希望賣到1千、2千元，讓公司進帳1千億元，股東皆會很開心，公司是透過市場機制，把價格掛上去賣就成交了，沒有賤賣。

再者，劉偉龍說全家股票要公開招標，詹皓鈞認為上市公司股票如何在市場公開招標，誰出的價格高就誰來買，並不符合規定，身為泰山經營者，他們更想賣高價，但他們沒有賣到最高價即獲利了結，專心在本業上，這就是對得起員工和股東的決定。

泰山第三代董事詹皓鈞今赴台北地檢署控告龍邦董事長劉偉龍加重誹謗罪嫌。記者林孟潔／攝影泰山第三代董事詹皓鈞今赴台北地檢署控告龍邦董事長劉偉龍加重誹謗罪嫌。記者林孟潔／攝影
泰山第三代董事詹皓鈞今赴台北地檢署控告龍邦董事長劉偉龍加重誹謗罪嫌。記者林孟潔／攝影泰山第三代董事詹皓鈞今赴台北地檢署控告龍邦董事長劉偉龍加重誹謗罪嫌。記者林孟潔／攝影
泰山第三代董事詹皓鈞今赴台北地檢署控告龍邦董事長劉偉龍加重誹謗罪嫌。記者林孟潔／攝影
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