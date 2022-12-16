泰山提告了！龍邦批賤賣全家股票掏空公司 董事詹皓鈞喊：夠了
泰山公司上周以每股187元出售4.33萬張全家股票，被市場派大股東龍邦董事長劉偉龍批評是「突襲式的賤賣」、「惡性重大的掏空公司資產」、「損害股東權益的惡例」。泰山董事長詹景超、副董事長詹逸宏、董事詹皓鈞向台北地檢署控告劉誹謗、加重誹謗等罪嫌。
詹皓鈞指出，泰山出售全家持股是經過審計委員會、董事會討論通過，並經董事會多數表決決議授權，程序完全合法；再者，泰山是賣飲料、賣油、飼料的事業，泰山並非投資公司，縱使出售全家股分也不會影響泰山的食品本業，沒有違反公司法規定。
他說，泰山處分全家股權是透過鉅額逐筆交易方式成交，無從事前得知交易對象、買方是誰，當然也沒有任何共同串謀、籌畫騙局的可能，此外此次出 售價格符合法規，並無賤賣公司資產。
詹皓鈞表示，泰山出售全家股票幫公司賺了50億的獲利，股款已於12月7日全數撥入公司帳戶，屬於公司全體股東所有，絕對沒有掏空公司，而劉偉龍未先行查證評論內容的真實性，就任意召開記者會、刊登廣告，指摘泰山是土匪、流氓、詐欺犯等內容，嚴重毀損泰山經營團隊的名譽，也造成員工不安，才訴諸法律途徑，維護自身名譽。
他呼籲劉偉龍「夠了」、「不要再這樣做了」，也代表公司經營團隊向5萬多名股東說，「只要我們還在的一天，會捍衛員工福利和股東權利」，若泰山做出為非作歹的事情，除對不起員工和股東，更對不起4位創辦泰山、在天上的阿公。
詹皓鈞指出，龍邦說交易全家的價格能到250、300元，他認為是「夢幻價格」，誰不希望賣到1千、2千元，讓公司進帳1千億元，股東皆會很開心，公司是透過市場機制，把價格掛上去賣就成交了，沒有賤賣。
再者，劉偉龍說全家股票要公開招標，詹皓鈞認為上市公司股票如何在市場公開招標，誰出的價格高就誰來買，並不符合規定，身為泰山經營者，他們更想賣高價，但他們沒有賣到最高價即獲利了結，專心在本業上，這就是對得起員工和股東的決定。
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