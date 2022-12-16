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瓦斯槍耍狠還不夠 花150萬買衝鋒槍2天內被逮還搜出毒
高雄余姓男子今年6月因停車糾紛拿瓦斯槍恐嚇鄰居，對方報警遭函送，槍枝還被沒收，未料，2個月後，余男花150萬購買具殺傷力的非制式烏茲衝鋒槍及10顆子彈，但面交後第2天，就被警方搜索，還查出毒品，被依恐嚇、槍砲彈藥刀械管制條例及毒品等罪起訴。
起訴書指，今年6月26日晚上10時許，余男在仁武區與鄰居發生停車糾紛，竟拿1把瓦斯槍，指向對方頭部，並拉動槍枝滑套要理論；讓鄰居嚇得逃進家門報警，警獲報逮到余，查扣犯案瓦斯槍。
未料，此事還未落幕，余男又在8月3日晚上向身分年籍不詳、綽號「天ㄟ」的男子，花150萬購買一把仿造COBRAY廠INGRAM M11型的非制式烏茲衝鋒槍及10顆子彈，兩人還在仁武區某巷口面交。
事後余留著2顆買來的子彈在住所把玩，另把槍及剩餘的8顆子彈，偷偷藏在不知情的簡男轎車後車廂；未料，買到槍才2天，警方就到他的住處搜索，搜出2顆子彈、1包毛重3.8公克第二級毒品甲基安非他命、1個毒品吸食器、6包淨重共約3.99公克的咖啡包。
另員警還在余男手機發現烏茲衝鋒槍照片，追問槍枝下落，才坦承把槍藏在簡男車內，事後聯繫簡主動開車到保七總隊第三大隊交付槍枝。
警詢及偵訊時，余男都坦承犯行，檢方認他違反刑法第305條恐嚇危害安全、槍砲彈藥刀械管制條例第7條第4 項未經許可持有手槍及同條例第12條第4 項之非法持有子彈等罪嫌，將他依法起訴。
另余男涉犯違反毒品危害防制條例罪嫌，檢方也向法院聲請觀察、勒戒。
※ 提醒您：戒毒專線0800770885
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