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警署今晚下令緝捕88槍2嫌注意安全 基層酸：命令也來太慢

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

台南市學甲區民進黨中執委郭再欽轉賣的工廠及市議員謝財旺服務處，被狂掃88槍，震驚社會，事發月餘未破；在逃主嫌「紅龜仔」洪政軍，及槍手孔祥志，12月2日名列刑事局緊急查緝專刊對象，警政署今晚8時卻突然下令，所屬各單位要全力緝捕2嫌，並呼籲緝捕時要注意安全，高市警方接獲指令，有員警酸，警署動作也太慢。

高雄市17個分局、刑大及保大各單位，今晚8時許，突然接獲市警局傳達的警政署指示，要求各單位全力緝捕涉及台南市88發槍擊案嫌犯洪政軍、孔祥志2嫌，指示中並註明2嫌已發布通緝在案，緝捕時，請注意安全，並檢附重要緊急查緝專刊內容。

接獲市警局轉達警政署指令的高雄市基層員警認為，刑事局緊急查緝專刊早在12月2日，已將涉及台南學甲88槍的在逃主嫌「紅龜仔」洪政軍，及槍手孔祥志，12月2日名列刑事局緊急查緝專刊對象，警政署的這道命令也來得太慢。

涉及台南學甲88槍案的在逃主嫌「紅龜仔」洪政軍，及槍手孔祥志，12月2日名列刑事局緊急查緝專刊對象。圖／翻攝刑事局緊急查緝專案官網
涉及台南學甲88槍案的在逃主嫌「紅龜仔」洪政軍，及槍手孔祥志，12月2日名列刑事局緊急查緝專刊對象。圖／翻攝刑事局緊急查緝專案官網

台南 高雄市 民進黨

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