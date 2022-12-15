雙手綁束帶…高雄男揹石頭、啞鈴成浮屍漂港區 相驗結果曝光

高雄海軍第四造船廠附近海面，昨天傍晚6時許發現一具男性浮屍，港警獲報後將遺體打撈上岸，發現該男雙手用束帶捆綁，背包還有石頭、啞鈴，頭部則腐爛到「見骨」，研判死亡多時，檢警今早初步相驗，但遺體腐爛嚴重，加上沒有身分證件，法醫已採及DNA化驗，是否有他殺嫌疑待進一步解剖釐清。

據了解，該具男屍被發現時頭朝下、雙腳朝上，昨天晚間8時許打撈上岸，頭部腐爛到剩頭骨，臉部無法辨識，由於12日才傳出漁船船員在高雄港落水，但該具遺體明顯死亡多時，與落海船員無關。

警方調查，男屍身穿黑色上衣與短褲，雙手用束帶捆綁，身上揹有一個背包，內有6顆石頭與1顆10磅重的啞鈴，其中還有一張紙條寫有「沒有親人」等字，利用夾鏈袋包裝好放在背包內，但身上無任何證件，加上死亡多時，附近監視器難判斷落海時間。

今檢警安排相驗，法醫初步檢視屍體外觀，因身軀多有腐爛，目前已採集DNA進行比對，釐清身分，至於是否有他殺嫌疑，已排定時間由法醫研究所解剖複驗。目前港警正清查近2個月失蹤人口，釐清該具男屍是否曾通報失蹤。