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南警破獲一條龍大麻栽種 2嫌遭收押禁見

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市永康警方破獲一條龍大麻栽種，警方循線逮捕嫌犯。 記者謝進盛／翻攝
台南市永康警方破獲一條龍大麻栽種，警方循線逮捕嫌犯。 記者謝進盛／翻攝

台南市永康警分局接獲謝姓男子涉嫌在大台南販賣大麻毒品，檢警經２個多月追查，掌握謝及袁姓男子以一條龍栽種製造大麻經營毒品工廠，昨由法院收押，檢警掌握，2嫌原從事中古車買賣失利鋌而走險，持續向上溯源中，

這起案件由永康警分局結合北市大同警分局協助，報請南檢指揮，檢警發現，謝姓男子不只販賣大麻，從種植、乾燥、製造、販賣均一手包辦，還上網學習要訣。

專案人員俟時機成熟，順利在南市南區一處鐵皮屋，將謝姓男子及另名袁姓男子查緝到案，現場查扣第二級毒品大麻花、大麻葉6包（毛重300餘公克）、電加熱器、溫濕度計、LED照明燈、抽水馬達等製造工具一批。

警方昨天將謝、袁2嫌依製造、販賣及持有毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦，謝、袁2嫌經法院裁定收押，持續擴大向上溯源。

警方說，專案偵查小組過程多次跟監與探訪，發現犯嫌行跡相當敏感，一發現有陌生人經過就會閃避將大門關上，調查發現，謝、袁過去經營中古車生意，可能生意不佳而挺而走險，更利用中古廂型車載送製毒工具，幸警方嚴密監控與偵查，仍遭查扣到案。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

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