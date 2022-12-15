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影／用DMT設備騙145萬 中打逮天道盟、小南門成員
桃園市曾姓男子是天道盟成員，10月初遭警攔查時，被查獲DMT詐騙設備，桃園警方與刑事局中打二隊偵辦，再循線查獲有「小南門」幫派成員冉男，初查二人持有的設備，已詐騙7名國人，詐騙金額破145萬元，全案依詐欺罪送辦後，檢方聲押二人獲准。
桃園市中壢警分局在今年10月4日巡邏時，發現曾姓男子（30歲）騎機車載運DMT詐騙設備，全案與刑事局中打二隊共組專案小組後，報請桃園地檢署河股檢察官指揮偵辦，在歷經2個月蒐證後，12月6日持拘票、搜索票，循線查緝有「小南門」幫派背景的冉姓男子（31歲）到案。
專案小組調查，DMT設備就是數位式移動節費器，詐騙集團可由設置在境外的話務機房，透過網路傳輸回DMT設備，使國人以為詐騙電話是國內行動電話而遂行詐騙犯行，通常是使用「猜猜我是誰」的詐騙話術。
刑事局中打二隊統計，今年查緝迄今，已在屏東縣、台南市、雲林縣、台中市、桃園市等5縣市，分別查緝到詐騙用DMT電信話務機房達10處13人，查扣詐騙用DMT設備11部，清查被害達50餘人，計遭詐騙財損金額達1600萬餘元。
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