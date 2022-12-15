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工地偷竊辯「路過尿急」…高雄警破竊盜 贓物多如賣場

聯合報／ 記者林品君／高雄即時報導

高雄大寮36歲梁姓男子涉犯多起竊盜，慣性偷竊工地機具加以變賣，或留為自己所用，11月中警方陸續接獲民眾報案。因梁男狡猾，警方組專案小組，完整搜集相關證據，近日一舉破獲梁男藏身處，現場起出大批贓物，還查獲毒品，全案詢問後依竊盜案、毒品危害防制條例依法送辦。

林園分局大寮分駐所11月中起陸續接獲民眾報案，表示工地機具遭竊，經調閱監視器鎖定犯嫌梁男及共犯陳女身分，1日在一處工地現場逮到梁男，但狡猾的他發現員警，竟躲到工地廁所，並向警方辯稱是半夜行經此處尿急，才借用工地廁所。

警方了解梁男生性狡猾，且有多項竊盜、毒品、詐欺前科，遂組專案小組，妥善蒐證並掌握梁男動態後，向高雄地檢署、法院申請拘票、搜索票，於9日清晨6時許，攻破梁男位於大寮的租屋處，逮捕仍在睡夢中的梁男及配偶陳女，現場搜出大批遭竊的工地機具，包含貴重的水平校正儀、電鑽、各式鉗子等，宛若小型賣場；還在梁的房間查獲毒品安非他命。警方現場人贓具獲，梁男百口莫辯。

據警方了解，梁男平時打零工維生，工作狀況不穩，想要賺快錢，陸續行竊多處工地機具變賣換錢，依自己平時做工對機具擺放位置的了解，已至少涉犯10幾起工地竊盜案件；甚至狡兔三窟，在租屋處、大寮光明路廢棄穀倉、農舍倉庫等都藏有贓物，一一被警方查獲。

警方詢後將梁男及陳女依竊盜、毒品危害防制條例移送偵辦，2人目前由法院裁定收押。

警方於9日清晨攻破梁男位於大寮的租屋處，逮捕睡夢中的梁男及配偶陳女，搜出大批遭竊的工地機具，現場宛若小型賣場。記者林品君／翻攝
警方於9日清晨攻破梁男位於大寮的租屋處，逮捕睡夢中的梁男及配偶陳女，搜出大批遭竊的工地機具，現場宛若小型賣場。記者林品君／翻攝

毒品 竊盜

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