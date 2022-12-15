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找到關鍵證據！豪宅男失蹤1年半疑遭害 凶嫌弟下午開羈押庭

聯合報／ 記者廖炳棋李奕昕／台北即時報導

台北市信義區楊姓豪宅屋主（57歲），去年6月與弟弟在家會面後人間蒸發，轄區信義警分局懷疑弟弟涉案，並將屍體拋鄰近豪宅的虎山，多次搜山並調閱附近監視器追查，半年前台北市警察局長楊源明與屋主家屬見面後，決定增加辦案力道，指示台北市刑大加入專案小組，重回犯案現場，在客廳大理石磁磚接縫處，採集到屋主血跡反應，因此成為關鍵證據，屋主弟弟也被檢方聲請羈押，今天下午將開羈押庭。記者廖炳棋／翻攝
台北市信義區楊姓豪宅屋主（57歲），去年6月與弟弟在家會面後人間蒸發，轄區信義警分局懷疑弟弟涉案，並將屍體拋鄰近豪宅的虎山，多次搜山並調閱附近監視器追查，半年前台北市警察局長楊源明與屋主家屬見面後，決定增加辦案力道，指示台北市刑大加入專案小組，重回犯案現場，在客廳大理石磁磚接縫處，採集到屋主血跡反應，因此成為關鍵證據，屋主弟弟也被檢方聲請羈押，今天下午將開羈押庭。記者廖炳棋／翻攝
台北市信義區楊姓豪宅屋主（57歲），去年6月與弟弟在家會面後人間蒸發，轄區信義警分局懷疑弟弟涉案，並將屍體拋鄰近豪宅的虎山，多次搜山並調閱附近監視器追查，半年前台北市警察局長楊源明與屋主家屬見面後，決定增加辦案力道，指示台北市刑大加入專案小組，重回犯案現場，在客廳大理石磁磚接縫處，採集到屋主血跡反應，因此成為關鍵證據，屋主弟弟也被檢方聲請羈押，今天下午將開羈押庭。

屋主失蹤後，轄區警方曾在現場採證，找到屋主血跡反應，但僅在瓶罐、地板縫隙採到點狀或滴狀血跡，不排除是日常起居正常遺留，無法當成證據；警方日前重新採證，在浴室浴缸、排水管發現血跡反應，但疑似遭特殊清潔劑反覆清洗，血液核酸成分遭破壞，無法進行DNA比對。

警方出動警犬協助搜索採證，又在客廳，請來工人搬開客廳大理石地磚，在一塊大理石磚四面接縫處，採集到血跡樣本，血方塊的樣本送鑑後與屋主一致，成為屋主遭殺害證據之一。

據了解，屋主弟弟曾接受測謊，但過程中多次不願配合，以上廁所、要喝水等藉口抗拒，儘管生理反應出現異常，但測謊結果未達說謊結果；日前檢警掌握關鍵證據後，再次對弟弟測謊，這次過程相對順利，結果近日出爐。

檢警發現，楊姓屋主在去年6月18日中午拿便當回家後，從此人間蒸發，當天晚上只有屋主弟弟出門，不見哥哥身影，根據調查，弟弟曾三次回到哥哥住家，隨後提著大型垃圾袋出門，攀登附近虎山；另也查出弟弟妻子曾到遠處購買大型垃圾袋。

檢警為找出屍體，向新竹學術單位借來透地雷達，藉由音波打入地下回傳，探索地下物品，但因為透地雷達僅有推車大小，想在山區找到屍體相對困難，警方已經入山近2百次，希望找到屍體下落，但究竟是否有找到屍體，檢警因有辦案考量並未透露，另警方手上還有其他關鍵證據，但因偵查不公開也無法對外說明。

台北市刑警大隊、信義警分局前晚（13日）赴楊男弟弟北市萬華區住處，拘提楊弟及其林姓妻子偵詢，兩人都說不知情，警方先後送刑事局測謊。

楊家有10個兄弟姊妹，失蹤楊男排行第8，曾任駕訓班教練，近年沒工作，獨居在母親過世遺留、屋齡20多年的北市信義區松德路某大樓，人際交往單純，僅參加讀佛經活動。

楊男的姊姊去年6月21日向警方報失蹤，指聯繫不上他。警方調閱大樓監視器，發現楊男當月18日中午返家後未再外出，排行第9的55歲弟弟當晚前往，事後也多次出入；因楊弟出入時帶著垃圾袋，且曾控告哥哥侵占該屋，後來達成和解，同意賣房後分配所得，警方懷疑楊弟涉案。

台北市信義區楊姓豪宅屋主（57歲），去年6月與弟弟在家會面後人間蒸發，轄區信義警分局懷疑弟弟涉案，並將屍體拋鄰近豪宅的虎山，多次搜山並調閱附近監視器追查。記者廖炳棋／翻攝
台北市信義區楊姓豪宅屋主（57歲），去年6月與弟弟在家會面後人間蒸發，轄區信義警分局懷疑弟弟涉案，並將屍體拋鄰近豪宅的虎山，多次搜山並調閱附近監視器追查。記者廖炳棋／翻攝
警方出動警犬協助搜索採證。記者廖炳棋／翻攝
警方出動警犬協助搜索採證。記者廖炳棋／翻攝
台北市信義區楊姓豪宅屋主（57歲），去年6月與弟弟在家會面後人間蒸發，轄區信義警分局懷疑弟弟涉案，並將屍體拋鄰近豪宅的虎山，多次搜山並調閱附近監視器追查，半年前台北市警察局長楊源明（中白衣者）與屋主家屬見面後，決定增加辦案力道，指示台北市刑大加入專案小組，重回犯案現場，在客廳大理石磁磚接縫處，採集到屋主血跡反應，因此成為關鍵證據，屋主弟弟也被檢方聲請羈押，今天下午將開羈押庭。記者廖炳棋／翻攝
台北市信義區楊姓豪宅屋主（57歲），去年6月與弟弟在家會面後人間蒸發，轄區信義警分局懷疑弟弟涉案，並將屍體拋鄰近豪宅的虎山，多次搜山並調閱附近監視器追查，半年前台北市警察局長楊源明（中白衣者）與屋主家屬見面後，決定增加辦案力道，指示台北市刑大加入專案小組，重回犯案現場，在客廳大理石磁磚接縫處，採集到屋主血跡反應，因此成為關鍵證據，屋主弟弟也被檢方聲請羈押，今天下午將開羈押庭。記者廖炳棋／翻攝
台北市信義區楊姓豪宅屋主（57歲），去年6月與弟弟在家會面後人間蒸發，轄區信義警分局懷疑弟弟涉案，並將屍體拋鄰近豪宅的虎山，多次搜山並調閱附近監視器追查，半年前台北市警察局長楊源明與屋主家屬見面後，決定增加辦案力道，指示台北市刑大加入專案小組，重回犯案現場，在客廳大理石磁磚接縫處，採集到屋主血跡反應，因此成為關鍵證據，屋主弟弟也被檢方聲請羈押，今天下午將開羈押庭。記者廖炳棋／翻攝
台北市信義區楊姓豪宅屋主（57歲），去年6月與弟弟在家會面後人間蒸發，轄區信義警分局懷疑弟弟涉案，並將屍體拋鄰近豪宅的虎山，多次搜山並調閱附近監視器追查，半年前台北市警察局長楊源明與屋主家屬見面後，決定增加辦案力道，指示台北市刑大加入專案小組，重回犯案現場，在客廳大理石磁磚接縫處，採集到屋主血跡反應，因此成為關鍵證據，屋主弟弟也被檢方聲請羈押，今天下午將開羈押庭。記者廖炳棋／翻攝
台北市信義區楊姓豪宅屋主（57歲），去年6月與弟弟在家會面後人間蒸發，轄區信義警分局懷疑弟弟涉案，並將屍體拋鄰近豪宅的虎山，多次搜山並調閱附近監視器追查，半年前台北市警察局長楊源明與屋主家屬見面後，決定增加辦案力道，指示台北市刑大加入專案小組，重回犯案現場，在客廳大理石磁磚接縫處，採集到屋主血跡反應，因此成為關鍵證據，屋主弟弟也被檢方聲請羈押，今天下午將開羈押庭。記者廖炳棋／翻攝
台北市信義區楊姓豪宅屋主（57歲），去年6月與弟弟在家會面後人間蒸發，轄區信義警分局懷疑弟弟涉案，並將屍體拋鄰近豪宅的虎山，多次搜山並調閱附近監視器追查，半年前台北市警察局長楊源明與屋主家屬見面後，決定增加辦案力道，指示台北市刑大加入專案小組，重回犯案現場，在客廳大理石磁磚接縫處，採集到屋主血跡反應，因此成為關鍵證據，屋主弟弟也被檢方聲請羈押，今天下午將開羈押庭。記者廖炳棋／翻攝
台北市信義區楊姓豪宅屋主（57歲），去年6月與弟弟在家會面後人間蒸發，轄區信義警分局懷疑弟弟涉案，並將屍體拋鄰近豪宅的虎山，多次搜山並調閱附近監視器追查，半年前台北市警察局長楊源明與屋主家屬見面後，決定增加辦案力道，指示台北市刑大加入專案小組，重回犯案現場，在客廳大理石磁磚接縫處，採集到屋主血跡反應，因此成為關鍵證據，屋主弟弟也被檢方聲請羈押，今天下午將開羈押庭。記者廖炳棋／翻攝
台北市信義區楊姓豪宅屋主（57歲），去年6月與弟弟在家會面後人間蒸發，轄區信義警分局懷疑弟弟涉案，並將屍體拋鄰近豪宅的虎山，多次搜山並調閱附近監視器追查，半年前台北市警察局長楊源明與屋主家屬見面後，決定增加辦案力道，指示台北市刑大加入專案小組，重回犯案現場，在客廳大理石磁磚接縫處，採集到屋主血跡反應，因此成為關鍵證據，屋主弟弟也被檢方聲請羈押，今天下午將開羈押庭。記者廖炳棋／翻攝
台北市信義區楊姓豪宅屋主（57歲），去年6月與弟弟在家會面後人間蒸發，轄區信義警分局懷疑弟弟涉案，並將屍體拋鄰近豪宅的虎山，多次搜山並調閱附近監視器追查，半年前台北市警察局長楊源明與屋主家屬見面後，決定增加辦案力道，指示台北市刑大加入專案小組，重回犯案現場，在客廳大理石磁磚接縫處，採集到屋主血跡反應，因此成為關鍵證據，屋主弟弟也被檢方聲請羈押，今天下午將開羈押庭，圖為警方使用透地雷達。記者廖炳棋／翻攝
台北市信義區楊姓豪宅屋主（57歲），去年6月與弟弟在家會面後人間蒸發，轄區信義警分局懷疑弟弟涉案，並將屍體拋鄰近豪宅的虎山，多次搜山並調閱附近監視器追查，半年前台北市警察局長楊源明與屋主家屬見面後，決定增加辦案力道，指示台北市刑大加入專案小組，重回犯案現場，在客廳大理石磁磚接縫處，採集到屋主血跡反應，因此成為關鍵證據，屋主弟弟也被檢方聲請羈押，今天下午將開羈押庭，圖為警方使用透地雷達。記者廖炳棋／翻攝
台北市信義區楊姓豪宅屋主（57歲），去年6月與弟弟在家會面後人間蒸發，轄區信義警分局懷疑弟弟涉案，並將屍體拋鄰近豪宅的虎山，多次搜山並調閱附近監視器追查，半年前台北市警察局長楊源明與屋主家屬見面後，決定增加辦案力道，指示台北市刑大加入專案小組，重回犯案現場，在客廳大理石磁磚接縫處，採集到屋主血跡反應，因此成為關鍵證據，屋主弟弟也被檢方聲請羈押，今天下午將開羈押庭。記者廖炳棋／翻攝
台北市信義區楊姓豪宅屋主（57歲），去年6月與弟弟在家會面後人間蒸發，轄區信義警分局懷疑弟弟涉案，並將屍體拋鄰近豪宅的虎山，多次搜山並調閱附近監視器追查，半年前台北市警察局長楊源明與屋主家屬見面後，決定增加辦案力道，指示台北市刑大加入專案小組，重回犯案現場，在客廳大理石磁磚接縫處，採集到屋主血跡反應，因此成為關鍵證據，屋主弟弟也被檢方聲請羈押，今天下午將開羈押庭。記者廖炳棋／翻攝
台北市信義區楊姓豪宅屋主（57歲），去年6月與弟弟在家會面後人間蒸發，轄區信義警分局懷疑弟弟涉案，並將屍體拋鄰近豪宅的虎山，多次搜山並調閱附近監視器追查，半年前台北市警察局長楊源明（左）與屋主家屬見面後，決定增加辦案力道，指示台北市刑大加入專案小組，重回犯案現場，在客廳大理石磁磚接縫處，採集到屋主血跡反應，因此成為關鍵證據，屋主弟弟也被檢方聲請羈押，今天下午將開羈押庭。記者廖炳棋／翻攝
台北市信義區楊姓豪宅屋主（57歲），去年6月與弟弟在家會面後人間蒸發，轄區信義警分局懷疑弟弟涉案，並將屍體拋鄰近豪宅的虎山，多次搜山並調閱附近監視器追查，半年前台北市警察局長楊源明（左）與屋主家屬見面後，決定增加辦案力道，指示台北市刑大加入專案小組，重回犯案現場，在客廳大理石磁磚接縫處，採集到屋主血跡反應，因此成為關鍵證據，屋主弟弟也被檢方聲請羈押，今天下午將開羈押庭。記者廖炳棋／翻攝

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