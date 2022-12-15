北部3地檢署通緝執行詐欺犯 躲桃園逍遙不敵法網恢恢

宜蘭、雙北3處地檢署詐欺通緝犯杜男（中）遭警方意外逮捕到案。記者曾增勳／翻攝 涉及北部多起詐欺案遭宜蘭、雙北3處地檢署通緝執行的42歲杜姓男子，最近躲避追緝流竄到桃園，平鎮警方昨天在平鎮工業區附近、南豐路盤查，因查獲他身上毒品，意外查到他擔任詐騙集團車手涉多起詐欺案遭通緝，今天將他依毒品和詐欺等罪嫌移送檢方通緝歸案執行。

平鎮警方表示，杜姓男子擔任詐騙集團「收水」車手，在宜蘭、新北及台北地區利用多家銀行金融卡在詐騙帳戶提領現金，遭遭法院執行3年徒刑，杜男潛逃，分別遭宜蘭、新北及台北3地檢署通緝在案。

杜男為逃避警方追緝躲在平鎮地區，警方在平鎮工業區的南豐路執行臨檢盤查，發現杜男神色不對，警方上前查獲杜男身上起出毒品安非他命4小包，並在他的包包發現多家銀行存摺、提款卡、手機及剛剛提領的5萬元現金，經查杜男竟是3地檢署通緝執行的詐騙集團車手。