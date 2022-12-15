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騎車馬路鑽來鑽去遭警攔 他包內藏毒還騙警是「糖果」

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市黃姓男子騎機車行經金鼎路，在馬路鑽來鑽去未打方向燈，似乎試圖脫離後方巡邏警網視線，警將他攔查，瞧見黃掏出皮夾，背包內藏白色粉末，黃隨即喊「這是糖仔」，結果被警方測出是海洛因及安非他命毒品，百口莫辯就逮。

三民二分局鼎金派出所副所長林政憲、警員江子豪，前天下午3時許，執行巡邏勤務，巡經金鼎路與金山路口，發現前方42歲黃姓男子騎車轉彎不打方向燈，且不停左顧右盼查看後照鏡，似乎試圖脫離警方視線範圍，警方察覺可疑，趨前將黃攔停盤查。

黃男打開機車置物箱，從背包中掏出皮夾，拿出證件受檢時，被警方發現包裏夾有白色粉末，還有一小瓶粉末、電子磅秤，黃隨即喊「這是糖仔」，警方質疑問「糖果？」黃斬釘截鐵地回：「對啊，這是糖」。

警方透過毒品試劑檢驗，測出是重11.63公克的海洛因、1小包重0.5公克的安非他命，黃無法狡賴，坦承持毒；警詢後，違反毒品危害防制條罪嫌送辦。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

三民二警分局警方透過毒品試劑檢驗，測出黃男持有海洛因等毒品，並非其所說「糖仔」，將他逮捕送辦。記者石秀華／翻攝
三民二警分局警方透過毒品試劑檢驗，測出黃男持有海洛因等毒品，並非其所說「糖仔」，將他逮捕送辦。記者石秀華／翻攝
高市黃姓男子騎機車，在馬路上鑽來鑽去遭警攔，黃男騙警背包裡的瓶裝粉末是「糖果」，被警測出是毒品，百口莫辯就逮。記者石秀華／翻攝
高市黃姓男子騎機車，在馬路上鑽來鑽去遭警攔，黃男騙警背包裡的瓶裝粉末是「糖果」，被警測出是毒品，百口莫辯就逮。記者石秀華／翻攝
三民二警分局警方攔查黃姓男子，黃打開機車置物箱，掏證件時，被警方發現背包裏夾有白色粉末，還有一小瓶粉末。記者石秀華／翻攝
三民二警分局警方攔查黃姓男子，黃打開機車置物箱，掏證件時，被警方發現背包裏夾有白色粉末，還有一小瓶粉末。記者石秀華／翻攝

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