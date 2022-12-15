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台南警破獲詐騙集團逮4嫌 起獲贓款525萬元
台南市警一分局循線破獲黃姓、蔡姓男子為首的詐騙集團，涉利用假投資真詐財等手法，詐騙民眾錢財，專案小組昨天循線收網，搜索5處所一舉逮黃男等4嫌，其中最年輕車手才滿18歲，並起獲贓款現金525萬元，點鈔機及存摺等證物，警詢後依法將黃男等4嫌移送台南地檢署偵辦。
市警一分局針對轄內遭假投資詐騙被害人成立專案小組，發現總計多達29人受害，受害金額高達5千餘萬元，且詐騙集團為混淆警方辦案，北、中、南各地分段提款，帳戶匯款也採用多層轉匯的方式，企圖隱藏金流流向，增加警方查緝困難。
專案小組分析大量金流明細，南北奔波沿線調閱相關影像，終於掌握黃、蔡身分，昨天收網，在台南等5處所一舉逮黃男等4嫌，起獲贓款525萬元、點鈔機、存摺及作案用手機等證物。
警方調查，該集團成員很年經，年約20多歲，最年輕才滿18歲，是詐騙集團第二層，經上層涉利用假投資真詐欺等手段，詐騙受害人，經匯款進入人頭戶之後，該集團成員則依黃、蔡指示，南北各地臨櫃提款。
據了解，該集團成員自去年9月起在台南等地行庫臨櫃提款，直至今年10月被盯上，警方陸續緝獲多達12名犯嫌落網，依法移送法辦。
警方指出，專案小組逐層向上溯源外，透過各金融機構合作順利攔阻及取回遭騙贓款達645萬元。
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