影／彰化男租工廠變毒場 開賓士運毒警扣345萬毒品

彰化縣莊姓男子夥同女友涉在和美鎮租賃廠房後，存放大量毒品集貨，利用賓士車運毒與藥腳交易，台中警方在今年初獲報後蒐證多月，今年5月間收網抓人，帶回莊等涉案7人，查扣大量k他命、毒咖啡，市價超過345萬元，台中地檢署偵結起訴。

第六警分局偵查隊調查，莊姓男子（32歲）夥同邱姓女友（31歲）在彰化縣和美鎮租賃鐵皮屋，平時無人出入，但實際上將大量K他命、毒咖啡包藏放其中，作為毒品集貨倉庫，若有需要交易時，再聯絡其他共犯，開賓士等權利車，一次到場大量取貨後，與下游藥腳另約地點交易。

警方報請台中地檢署檢察官指揮，展開4個月的蒐證後，在今年5月初，持搜索票由特警前往攻堅抓人，當場查扣k他命13包（重464.83公克）、毒品咖啡包5214包、現金76.4萬元等贓證物，毒品市價初估超過345萬元。

全案帶回莊男等涉案7人，全案依毒品危害防制條例、組織犯罪等罪嫌，移送台中地檢署偵辦，檢方聲押莊獲准，後續展開溯源追查，台中地檢署偵結，將莊等7人依毒品危害防制條例、組織犯罪條例等罪起訴。

第六警分局長蔡元戎說，員警積極查緝毒品咖啡包，防止毒品流入社會危害民眾健康，且向上溯源查獲販毒集團，守護社會治安值得肯定；為避免毒品戕害社會大眾，將持續全力掃蕩毒品犯罪，呼籲民眾勿鋌而走險販賣毒品，更要慎防他人引誘吸食毒品。