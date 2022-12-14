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台南市歸仁分局警員涉足小吃部 警方：依規定懲處

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市歸仁警分局何姓男警員，本月7日晚間到仁德區一家有女陪侍小吃部喝花酒，歸仁警分局督察組接獲檢舉當晚前往調查，何已離去不在小吃部，督察人員請業者配合調查，調閱監視錄影畫面查出當晚9點多，何曾於非勤務時間涉足不當場所場，何經督察約詢坦承。歸仁警分局說，何違反警察風紀，將依規定懲處，至少記過處分。

台南警員風紀再出包，繼昨天傳出麻豆警分局員警疑涉包庇車禍案件駕駛人身分、偽造文書，多名員警到台南地檢署應訊說明，檢方裁定偵查隊長、警備隊隊長及承辦員警3人分以10萬、8萬、6萬元交保。麻豆分局擬議偵查隊長及警備隊長改調非主管職務，承辦警員則調整服務地區，分局長也自請處分。

今天網路又傳出，12月7日晚上歸仁分局擴大臨檢在仁德正義一街，在小吃部查到喝花酒的歸仁所何姓警員，擴大臨檢的警察叫這名何姓警員從該店後門趕快跑。

歸仁警分局今晚對此表示，當晚有擴大臨檢，但沒有外傳有臨檢員警叫在場何姓警員快走，督察組人員是有風聞有員警在小吃部，當晚前往調查，何已離去不在小吃部，督察人員請業者配合調查，調閱監視錄影畫面查出當晚9點多，何曾在場，何經約詢坦承，何違反警察風紀，將約詢相關人後，依規定懲處，研擬至少記過處分。

歸仁警分局何姓警員涉足仁德區小吃部，被督察組人員查獲，歸仁警分局說，何違反警察風紀，依規定懲處。記者黃宣翰／翻攝
歸仁警分局何姓警員涉足仁德區小吃部，被督察組人員查獲，歸仁警分局說，何違反警察風紀，依規定懲處。記者黃宣翰／翻攝

小吃 臨檢 警察

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