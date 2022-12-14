台南男為3千元參與製毒 被判6年8月所得還被沒收

陳姓、林姓男子今年4月間在台南新市鐵皮廠房內製造安非他命過程中不慎引發火勢，在激烈化學作用下產生大量刺鼻濃煙，警消人員據報到場處理，破獲該製毒工廠，林辯稱僅進出工廠一周，陳則說僅拿到報酬3千元，另兩嫌落跑通緝中，法官認兩人共同製造第二級毒品均處6年8月。

陳姓、林姓男子今年4月間在台南新市鐵皮廠房內製造安非他命過程中不慎引發火勢，警消人員到場處理，進而破獲製毒工廠。圖／讀者提供

檢警調查，林、陳，與王、林兩通緝男子明知「苯基丙酮」、「2-溴-4-甲基苯丙酮」等屬毒品先驅原料及第四級毒品，另甲基安非他命、4-甲基甲基卡西酮（俗稱喵喵）為第二級、第三級毒品，未經許可，均不得製造、持有或逾量持有。

今年4月中旬起，在逃林男向不知情友人承租位在新市區的鐵皮廠房內，以相互協力分工方製造二級毒品甲基安非他命、三級毒品喵喵既遂。

未料，同年月24日凌晨2時15分許，林等人在廠房內製造毒品過程中，不慎於混合不詳原料時引發火勢，並在激烈化學作用下產生大量刺鼻濃煙，陳、王見狀為免事跡敗露，將已製成毒品搬運上車離開現場。

陳駕車搭載王返回上開廠房後駕車離去，獨留王進入廠房，王在警消人員據報到場時乘隙逃逸。警消人員控制火勢後進入廠房查看後，發覺該處為製造毒品工廠，當場安非他命結晶成品及半成品、喵喵成品及半成品，以及大批製毒原料、化學原料及工具等，循線查獲陳、林兩人。

林的律師表示，林雖有參與製造毒品過程，但為次要角色，只進出工廠一周，是因為與王為友人才從事攪拌或過濾工作。陳的律師說，陳是從事水電幫助朋友，協助調整監視器畫面，因家中需要金錢才做此事，僅拿到報酬3千元。兩人向法官求情，請依刑法第59條酌減其刑。

台南地院合議庭審酌，林曾有毒品犯罪的前科紀錄，陳雖無前科，但明知二、三級毒品戕害人體身心健康之鉅，僅貪圖小利，即無視法令禁制，參與毒品製造工廠工作，事後協助丟棄毒品，所為對社會治安和善良秩序有重大危害。