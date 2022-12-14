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國安局3官員拜訪媒體副總 趁機詐2千元餐費緩刑2年

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影／假博弈「16刀宰肥羊」 21歲主謀開藍寶擁千萬名表落網

聯合報／ 記者陳宏睿黃于凡／台中即時報導

台中市游姓男子年僅21歲，但涉嫌在台中市各地成立博弈機房，以「16刀」手法，層層剝削、詐騙賭客，牟取暴利，買下中科特區千萬豪宅，甚至駕駛藍寶堅尼休旅車、擁數十個名牌包、多支名表，其中一支米勒名表要價899萬，刑事局中打在上月初抓人，帶回28人後，聲押24人獲准。

刑事局中打六隊在去年底接獲情資，游姓男子（21歲）曾從事詐欺不法，疑另起爐灶，在台中市多地成立網路博弈機房，以假出金真詐騙的「黑板」策略，用養、套、殺的「16刀」手法，先少量出金給賭客後，再以各種「儲值送點數」、「代操獲利手續費」、「非洗錢行為確認保證金」等理由，詐騙賭客，牟取不法利益。

刑事局中打六隊與台中市刑大、少年隊、第五警分局、台北市信義警分局、彰化縣刑大、彰化警分局、保二刑大等單位，報請台中地檢署服股檢察官指揮，成立專案小組偵辦。

專案小組蒐證時發現，游男雖然年輕，已老練沉穩，定期在台中市各商辦大樓，更換機房地點，賺取暴利，每日駕駛要價千萬的藍寶堅尼休旅車Urus，到商辦大樓監督，還買下中科特區的2000萬元豪宅，家中更擁有愛馬仕等名牌包、勞力士、理查米勒等名表，其中理查米勒名表，要價899萬元，十分豪奢。

專案小組經一年蒐證後，在上月9日收網，帶回游男等28人，查扣游名下以犯罪所得購買的名車、名表等物，游男等人到案後，對案情避重就輕，檢方依詐欺、賭博、洗錢、組織等罪，向台中地院聲押，法院裁定羈押游等24人。

刑事局呼籲國人，(假)博弈事業常以合法求職平台，以高薪為誘因招募員工，如發現工作內容涉嫌違法應儘速脫離，並向警察機關檢舉，且切勿相信標榜高報酬、保證獲利等投資廣告，避免遭詐騙又觸法。

刑事局說，將持續掃蕩任何類型之詐欺犯罪，向上溯源追查幕後集團，並查扣犯罪所得，斬斷不法金流，展現政府打擊詐欺犯罪組織決心。

台中市游姓男子的詐騙集團，以博弈網站詐騙賭客，刑事局中打上月初抓人。圖／讀者提供
台中市游姓男子的詐騙集團，以博弈網站詐騙賭客，刑事局中打上月初抓人。圖／讀者提供
台中市游姓男子的詐騙集團，以博弈網站詐騙賭客，刑事局中打上月初抓人，查扣涉案贓證物。記者陳宏睿／攝影
台中市游姓男子的詐騙集團，以博弈網站詐騙賭客，刑事局中打上月初抓人，查扣涉案贓證物。記者陳宏睿／攝影
台中市游姓男子的詐騙集團，以博弈網站詐騙賭客，刑事局中打上月初抓人，查扣藍寶堅尼、BMW等名車。記者陳宏睿／攝影
台中市游姓男子的詐騙集團，以博弈網站詐騙賭客，刑事局中打上月初抓人，查扣藍寶堅尼、BMW等名車。記者陳宏睿／攝影
台中市游姓男子的詐騙集團，以博弈網站詐騙賭客，刑事局中打上月初抓人，帶回涉案28人。圖／讀者提供
台中市游姓男子的詐騙集團，以博弈網站詐騙賭客，刑事局中打上月初抓人，帶回涉案28人。圖／讀者提供
台中市游姓男子的詐騙集團，以博弈網站詐騙賭客，刑事局中打上月初抓人，查扣涉案贓證物。圖／讀者提供
台中市游姓男子的詐騙集團，以博弈網站詐騙賭客，刑事局中打上月初抓人，查扣涉案贓證物。圖／讀者提供
台中市游姓男子的詐騙集團，以博弈網站詐騙賭客，游男擁數支名表，其中米勒要價899萬元。記者陳宏睿／攝影
台中市游姓男子的詐騙集團，以博弈網站詐騙賭客，游男擁數支名表，其中米勒要價899萬元。記者陳宏睿／攝影

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