快訊

國安局3官員拜訪媒體副總 趁機詐2千元餐費緩刑2年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

逮到了！路人被誤砍手腳揪出幕後暴力組織 主使者今羈押

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導

雲林檢警追查虎尾鎮上月25日凌晨發生的路人被砍斷手腳案，循線找到幕後以陳姓男子為首的暴力犯罪組織及另名許姓成員，檢方複訊後認定陳、許2人涉犯組織犯罪、妨害自由、傷害、毀損等罪嫌重大，有羈押必要，且行為危害社會治安嚴重，有反覆實施暴力犯罪行為之虞，今向法院聲請羈押，陳羈押禁見，許尚待開庭。

王姓被害人上月25日載朋友到虎尾一家KTV，剛好遇上一輛白色名車遭人潑紅漆，而被車主認為是他所為，王當場被蒙男等6名惡煞分持棍棒、西瓜刀痛毆砍殺，四肢幾乎被砍斷，傷勢嚴重。

涉案人等很快被警方逮捕，但被害人遭誤砍，情節重大，引發社會關注和輿論譁然；雲林地院本月初裁定蒙姓主嫌等3人羈押，地檢署檢察官段可芳指揮虎尾警分局持續追查，發現相關人等均是陳姓男子犯罪組織旗下成員。

檢警調查，事發當時，陳男組織中的成員，因見車輛被潑漆，撞巧王男隻身在路邊，不分青紅皂白隨即率眾持刀、棍砍殺，甚至持槍追擊，幸王男趁隙駕車逃離，獨自負傷趕往醫院就醫才保住一命。

孰料，陳男等人心有未甘，殺紅了眼，竟還將目標轉向無辜的KTV鄭姓服務生，其遭拖到戶外毆打成傷，還被恐嚇，檢方指出，經蒙男等3人羈押禁見，虎尾警分局埋伏跟監多日，昨發動搜索，順利揪出幕後黑手，拘提組織核心人物陳男及許男到案，檢方聲押2人，陳男今天下午羈押獲准，許男則待開庭。

雲林檢警追查虎尾鎮上月25日凌晨發生的路人被砍斷手腳案，扣押辣椒槍、球棒、無線電及手機2支等犯罪工具。記者陳苡葳／翻攝
雲林檢警追查虎尾鎮上月25日凌晨發生的路人被砍斷手腳案，扣押辣椒槍、球棒、無線電及手機2支等犯罪工具。記者陳苡葳／翻攝
雲林檢警追查虎尾鎮上月25日凌晨發生的路人被砍斷手腳案，扣押辣椒槍、球棒、無線電及手機2支等犯罪工具。記者陳苡葳／翻攝
雲林檢警追查虎尾鎮上月25日凌晨發生的路人被砍斷手腳案，扣押辣椒槍、球棒、無線電及手機2支等犯罪工具。記者陳苡葳／翻攝
雲林檢警追查虎尾鎮上月25日凌晨發生的路人被砍斷手腳案，昨揪出幕後以陳姓男子為首的暴力犯罪組織，陳今天下午被法院裁定羈押。記者陳苡葳／翻攝
雲林檢警追查虎尾鎮上月25日凌晨發生的路人被砍斷手腳案，昨揪出幕後以陳姓男子為首的暴力犯罪組織，陳今天下午被法院裁定羈押。記者陳苡葳／翻攝

雲林 KTV 恐嚇

延伸閱讀

檢提當選無效之訴 南投議員曾振炎三連霸恐破功

綠二代趙介佑賣毒賣太多次又涉詐欺 高院裁定延長羈押

彰化5連霸縣議員涉賄選 羈押禁見

狂砍母50刀慘死 逆子殺人判18年喊：我不需要再羈押了

相關新聞

逮到了！路人被誤砍手腳揪出幕後暴力組織 主使者今羈押

雲林檢警追查虎尾鎮上月25日凌晨發生的路人被砍斷手腳案，循線找到幕後以陳姓男子為首的暴力犯罪組織及另名許姓成員，檢方複訊...

台南市歸仁分局警員涉足小吃部 警方：依規定懲處

台南市歸仁警分局何姓男警員，本月7日晚間到仁德區一家有女陪侍小吃部喝花酒，歸仁警分局督察組接獲檢舉當晚前往調查，何已離去...

台南殺警案外役監脫逃 監察院重手糾正5機關

監察委員林國明、蔡崇義今天表示，明德外役監林姓受刑人殺害台南市2名警員案，經調查發現，矯正署暨所屬明德外役監獄、台南監獄...

台南男為3千元參與製毒 被判6年8月所得還被沒收

陳姓、林姓男子今年4月間在台南新市鐵皮廠房內製造安非他命過程中不慎引發火勢，在激烈化學作用下產生大量刺鼻濃煙，警消人員據...

影／假博弈「16刀宰肥羊」 21歲主謀開藍寶擁千萬名表落網

台中市游姓男子年僅21歲，但涉嫌在台中市各地成立博弈機房，以「16刀」手法，層層剝削、詐騙賭客，牟取暴利，買下中科特區千...

影／拘禁前妻、涉仙人跳案 竹聯仁堂汐止分會暴力犯罪逮4嫌

林姓男子自稱竹聯幫仁堂明仁會汐止分會長，涉嫌夥眾以「仙人跳」手段敲詐及拘禁2名被害人並恐嚇取財，涉嫌拘禁前妻潘姓女子，不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。