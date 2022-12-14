逮到了！路人被誤砍手腳揪出幕後暴力組織 主使者今羈押

雲林檢警追查虎尾鎮上月25日凌晨發生的路人被砍斷手腳案，循線找到幕後以陳姓男子為首的暴力犯罪組織及另名許姓成員，檢方複訊後認定陳、許2人涉犯組織犯罪、妨害自由、傷害、毀損等罪嫌重大，有羈押必要，且行為危害社會治安嚴重，有反覆實施暴力犯罪行為之虞，今向法院聲請羈押，陳羈押禁見，許尚待開庭。

王姓被害人上月25日載朋友到虎尾一家KTV，剛好遇上一輛白色名車遭人潑紅漆，而被車主認為是他所為，王當場被蒙男等6名惡煞分持棍棒、西瓜刀痛毆砍殺，四肢幾乎被砍斷，傷勢嚴重。

涉案人等很快被警方逮捕，但被害人遭誤砍，情節重大，引發社會關注和輿論譁然；雲林地院本月初裁定蒙姓主嫌等3人羈押，地檢署檢察官段可芳指揮虎尾警分局持續追查，發現相關人等均是陳姓男子犯罪組織旗下成員。

檢警調查，事發當時，陳男組織中的成員，因見車輛被潑漆，撞巧王男隻身在路邊，不分青紅皂白隨即率眾持刀、棍砍殺，甚至持槍追擊，幸王男趁隙駕車逃離，獨自負傷趕往醫院就醫才保住一命。