影／拘禁前妻、涉仙人跳案 竹聯仁堂汐止分會暴力犯罪逮4嫌

林姓男子自稱竹聯幫仁堂明仁會汐止分會長，涉嫌夥眾以「仙人跳」手段敲詐及拘禁2名被害人並恐嚇取財，涉嫌拘禁前妻潘姓女子，不僅以姆指銬控制行動，連長髮也遭林嫌剪成短髮。林男等人涉嫌組織犯罪為警方提報為治平專案檢肅目標，汐止警分局與基隆市警局第二分局合作日前共同逮捕林男與同夥共4人案依法移送法辦。

台南市88槍槍擊案發生月餘未破，警政署長黃明昭曾連續三天赴刑事局宣示全國性掃黑、肅槍、緝毒、打詐，汐止警方獲報林男（25歲）自稱竹聯幫仁堂明仁會汐止分會長，去年12月1日，吳姓男子（26歲）在新北市汐止區汐止國民運動公園與一名女子相約見面，雙方才見面，即出現幾名男子對吳男出言恫嚇，「你不知道他是我大哥的女人嗎？」隨即將吳男押往汐止區勤進路某空地，與林男會合並持刀械及木棍恐嚇及強拍裸照，逼迫吳男須交付80萬元遮羞費，吳男因心生畏懼口頭允諾，隔日吳男被載回運動公園釋放後立即報警求助。

黃男（21歲）今年1月18日在基隆市中正區新豐街與一名女子相約發生性行為後，不料女子才離去不久，該女又夥同林男等多人，將黃男強押至汐止區大同路2段某處頂樓加蓋住宅內，強索現金10萬元，得逞後乒釋放，黃男獲釋後至基隆市警局第二分局報案。

汐止警分局與基隆市警局第二分局共組專案小組，報請士林地檢署指揮偵辦，日前該犯罪集團主嫌林男因涉犯妨害自由案，遭判刑5年10個月定讞，因未到案執行遭通緝，警舫專案小組積極布線全面蒐證，今年11月14日先在汐止區緝捕林男到案，並於12月12日持士林地檢署核發拘票將共犯陳姓男子（21歲）、呂姓男子（20歲）及林姓男子（32歲）3人拘提到案。