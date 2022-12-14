350萬贖金進戶頭？ 台中6旬婦慘被假檢警騙走675萬
66歲陳姓婦人10月接到假檢警電話，稱她涉及綁架案，有350萬贖金進了戶頭，要求她把存款全都提出來「專員調查」，陳婦不假思索將675萬元存款交給詐騙集團，事後發現受騙；大園警分局昨循線查緝主嫌鄧姓女子、陳姓男友等7人到案，詢後全案依詐欺、洗錢、組織等罪嫌送辦。
大園警分局調查，台中市陳姓婦人（66歲）今年10月接獲假檢警電話，謊稱涉及綁架案件，且有350萬元贖金已匯入她帳戶，若想證明清白，須將帳戶內的存款提領出來，交由專員調查後拿到法院公證。
陳婦被嚇到不知所措，信以為真，將帳戶內675萬元存款提領出來，並拿到台中指定地點交付，事後家屬得知，直覺被詐騙，隨即報警，警方獲循線查獲2名取款車手。
其中大園警方持續向上溯源追查，發現是鄧姓女子（21歲）為首的7名詐騙集團成員犯案，至鄧女工作的果菜市場將她及男友兼同夥陳姓男子（22歲）緝捕到案，全案詢後昨依違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法及刑法加重詐欺等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
大園分局指出，假檢警詐騙對象多為以高齡長者，詐騙集團看準長輩警覺性較低，鮮少向外求助查證的特點來進行詐騙，呼籲民眾多一分警覺，少一分損失，掌握「一聽、二掛、三查證」之原則，降低被害風險。
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