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國安局3官員拜訪媒體副總 趁機詐2千元餐費緩刑2年

涉仙人跳案共犯落網 遭拘禁前妻獲救

中央社／ 新北14日電

黑幫幹部林姓男子指揮成員以「仙人跳」敲詐被害人並遭通緝，警方逮捕他與3名共犯，另發現林姓共犯竟拘禁並毆打潘姓前妻，還剪掉她一頭長髮，警方救人後全案移送檢方偵辦。

警方調查，25歲林男自稱是竹聯幫仁堂明仁會汐止分會長，旗下幫眾涉及大台北地區多起暴力案件，更指揮旗下成員以「仙人跳」敲詐2名被害人，並以拘禁與恐嚇手段得利新台幣10萬元，日前被依妨害自由判刑5年10月定讞，不過他未入監執行，持續遭通緝。

新北市政府警察局汐止分局與基隆市警察局第2分局共組專案小組，報請台灣士林地方檢察署指揮偵辦，11月14日在汐止區緝捕首謀林嫌歸案，另在12月12日拘提21歲陳男、20歲呂男及32歲林男共3名共犯到案。

警方在查緝32歲林姓共犯過程中，意外發現林嫌以拇指銬控制24歲前妻潘女行動，更不時毆打、拿剪刀剪掉潘女長髮等，導致潘女身心受挫，所幸警方到場後及時救人。警詢後全案依恐嚇、妨害自由及組織犯罪等罪移送士林地檢署偵辦。

汐止警分局分局長林詮峰表示，警方持續掃蕩暴力犯罪集團，並溯源追查、釐清背後是否有幕後黑手或共犯。

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