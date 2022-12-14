快訊

全家神秘買盤是國泰蔡家 全家：下午將發布重大訊息

BBC百年挑戰：英國公共廣電的危機與未來？

賴清德登記選黨主席 四點政見期盼民進黨再起

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網路販售天然舒壓草本藥 警一查竟是合成大麻

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹市警方接獲線報，稱網路上發現有人販賣不明草本食品並稱可助眠及紓壓等療效，竹市刑事警察大隊立刻組成專案小組，日前持搜索票到市區中山路一帶，查獲包括羅姓男子在內共6名藥頭，當場查扣不明草藥100餘克，經鑑驗為第三級毒品丁酸甲酯（MDMB-4en-PINACA，俗稱合成大麻），警詢後依毒品罪嫌移送法辦。

警方指出，為落實政府打擊毒品政策目標，新竹市警察局刑事警察大隊持續於轄內布建反毒種子並建構反毒友善通報網，以澈底掃除社區毒品，共同營造「安全無毒」的居住環境。

竹市刑大獲報，有人疑在網路販賣不明草本食品並稱可助眠及紓壓等療效，經專案小組調閱相關網路歷程、金流、監視器及比對網路交易紀錄，發現該販毒集團結構縝密，各層藥頭均使用網路通訊且僅有交易時才會聯繫，藉以躲避警方追查。

專案小組本月見時機成熟，於第五層曹姓藥頭外出交易毒品時，一舉將其逮獲並同步拘提下游藥頭，共計查獲包含羅男在內販毒藥頭6人，並查扣第三級毒品合成大麻4.2公斤。

局長郭士傑表示，研究指出過度吸食「合成大麻」將造成腦部認知功能改變、逐漸喪失協調性與專注力或昏迷的副作用，甚至有致命風險，販毒者常主打「合法」字眼誘使年輕人購買使用，民眾應勿輕易相信網路販售的不明食品及藥品並呼籲民眾共同加入反毒行列，如有發現可疑或不法情事，請即向警察機關檢舉。

警方專案小組本月見時機成熟，於第五層曹姓藥頭外出交易毒品時，一舉將其逮獲並同步拘提下游藥頭，共計查獲包含羅男在內販毒藥頭6人，並查扣第三級毒品合成大麻4.2公斤。記者王駿杰／翻攝
警方專案小組本月見時機成熟，於第五層曹姓藥頭外出交易毒品時，一舉將其逮獲並同步拘提下游藥頭，共計查獲包含羅男在內販毒藥頭6人，並查扣第三級毒品合成大麻4.2公斤。記者王駿杰／翻攝
警方專案小組本月見時機成熟，於第五層曹姓藥頭外出交易毒品時，一舉將其逮獲並同步拘提下游藥頭，共計查獲包含羅男在內販毒藥頭6人，並查扣第三級毒品合成大麻4.2公斤。記者王駿杰／翻攝
警方專案小組本月見時機成熟，於第五層曹姓藥頭外出交易毒品時，一舉將其逮獲並同步拘提下游藥頭，共計查獲包含羅男在內販毒藥頭6人，並查扣第三級毒品合成大麻4.2公斤。記者王駿杰／翻攝

毒品 藥頭

延伸閱讀

被栽贓？台中女被搜出6包K毒 驗尿、測謊都通過判無罪

影／中警網尋找線索 破彰化毒品工廠扣百萬大麻

非法生產大麻軟糖 加州公司挨罰1.28億美元

藥頭車上搜出大量毒品配合度滿分 警疑惑「怎不跑？」　

相關新聞

100萬轉賣「豬仔」 囂張人蛇衝撞拒捕 警開6槍攔阻

許姓男子等8人共組人蛇集團，昨押3名求職被害人到桃園市龜山區，控制行動，企圖以每人100萬元價格賣給其他詐騙集團，桃園警...

狂砍母50刀慘死 逆子殺人判18年喊：我不需要再羈押了

台中陳姓男子受精神疾病影響自稱「國父」，又只因向葉姓母親討零用錢遭拒，竟持刀刺穿媽媽下顎、狂砍50刀釀慘死，台中地院審酌...

網路販售天然舒壓草本藥 警一查竟是合成大麻

新竹市警方接獲線報，稱網路上發現有人販賣不明草本食品並稱可助眠及紓壓等療效，竹市刑事警察大隊立刻組成專案小組，日前持搜索...

被栽贓？台中女被搜出6包K毒 驗尿、測謊都通過判無罪

台中朱姓女子被檢舉持有毒品，警方持搜索票在她車中搜出6包總重23公克的K他命，但朱堅決否認；法院審酌，朱女非毒品人口無相...

影／毒犯租屋當分裝廠 警趁睡夢攻堅涉案男女赤裸落網

台中市林姓男子涉嫌租賃房屋作毒品分裝場，透過通訊軟體以「益生菌」為名，販售毒咖啡，台中市刑大在今年7月間兵分多路攻堅抓人...

影／失聯移工駕贓車遇路檢 南警追1公里逮捕法辦

29歲越南籍陳姓男移工昨天深夜10點30分涉嫌駕駛贓車行經中華西路遇警路檢，突然棄車逃逸，員警上前追逐近1公里，在府前路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。