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網路販售天然舒壓草本藥 警一查竟是合成大麻
新竹市警方接獲線報，稱網路上發現有人販賣不明草本食品並稱可助眠及紓壓等療效，竹市刑事警察大隊立刻組成專案小組，日前持搜索票到市區中山路一帶，查獲包括羅姓男子在內共6名藥頭，當場查扣不明草藥100餘克，經鑑驗為第三級毒品丁酸甲酯（MDMB-4en-PINACA，俗稱合成大麻），警詢後依毒品罪嫌移送法辦。
警方指出，為落實政府打擊毒品政策目標，新竹市警察局刑事警察大隊持續於轄內布建反毒種子並建構反毒友善通報網，以澈底掃除社區毒品，共同營造「安全無毒」的居住環境。
竹市刑大獲報，有人疑在網路販賣不明草本食品並稱可助眠及紓壓等療效，經專案小組調閱相關網路歷程、金流、監視器及比對網路交易紀錄，發現該販毒集團結構縝密，各層藥頭均使用網路通訊且僅有交易時才會聯繫，藉以躲避警方追查。
專案小組本月見時機成熟，於第五層曹姓藥頭外出交易毒品時，一舉將其逮獲並同步拘提下游藥頭，共計查獲包含羅男在內販毒藥頭6人，並查扣第三級毒品合成大麻4.2公斤。
局長郭士傑表示，研究指出過度吸食「合成大麻」將造成腦部認知功能改變、逐漸喪失協調性與專注力或昏迷的副作用，甚至有致命風險，販毒者常主打「合法」字眼誘使年輕人購買使用，民眾應勿輕易相信網路販售的不明食品及藥品並呼籲民眾共同加入反毒行列，如有發現可疑或不法情事，請即向警察機關檢舉。
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