被栽贓？台中女被搜出6包K毒 驗尿、測謊都通過判無罪

台中朱姓女子被檢舉持有毒品，警方持搜索票在她車中搜出6包總重23公克的K他命，但朱堅決否認；法院審酌，朱女非毒品人口無相關前科，當天同意驗尿無陽性反應、測謊也通過，且毒品上沒有任何人指紋，認為朱辯詞非全然無據，加上查無其他積極實證，判朱無罪，可上訴。

檢方起訴指出，朱女從不明管道取得第三級毒品K他命，台中第6分局循線持搜索票今年1月6日到朱住處停車場執行，當場從她車上右前座置物箱搜出6包K毒（總重23.24公克），偵結依持有第三級毒品純質淨重5公克以上罪嫌起訴她。

法院審理時，朱女堅決否認持有毒品，辯稱自己沒有施用K毒的習慣，在車中搜出的毒品不是她的；朱的辯護人說，朱女並非吸毒人口，在汽車上搜出的毒品非她所有，且朱已經通過測謊。

另外朱女當天自願同意員警採尿送驗，檢驗結果也沒驗出任何毒品反應，朱女的同居人也證稱，朱在家裡沒有使用K他命習慣，自己沒聽過、沒看過，也沒聞過奇怪的味道，另朱女也無相關毒品前科。

法院認為，根據朱女驗尿、同居人證詞等綜合判斷，堪認朱辯稱自己沒有用毒習慣，應非虛偽捏造，而朱既然不是習慣用毒人口，其如何取得、持有毒品的管道及必要，仍有疑慮。

加上本案扣案的K他命經送驗鑑識，外包裝上也沒有採集到任何指紋，可認定當時持毒者已小心謹慎避免留下任何跡證，而有意規避查緝，且汽車置物箱僅簡單鎖扣，非安全存放場所，一般人是有可能不小心將重要物品留在裡面。

法院也認為，如果朱女既知不留指紋規避查緝，豈會輕易將毒品隨意放在置物櫃，而無恐遭警方發現的警覺心？因此本案毒品是否確為朱留下，實難認定。另朱也自稱，每周都會約朋友來打麻將，車鑰匙就放在大廳，同居人也說，曾有人向朱借車使用。