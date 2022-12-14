影／毒犯租屋當分裝廠 警趁睡夢攻堅涉案男女赤裸落網

台中市林姓男子涉嫌租賃房屋作毒品分裝場，透過通訊軟體以「益生菌」為名，販售毒咖啡，台中市刑大在今年7月間兵分多路攻堅抓人，帶回林男等涉案9人，攻堅時，涉案男女還在睡夢中，來不及穿衣就狼狽被逮，全案查扣毒咖啡包、分離器等贓證物，檢方聲押林獲准。

台中市刑大偵六隊獲報，林姓男子（38歲）等人，涉嫌租賃透天厝等民宅，當作毒品分裝場，還在網路以「瑪莎拉蒂益生菌」、「精氣神馬卡」為名，以每包2000元的價格販售，經報請檢察官指揮後，在今年7月18日，持搜索票、拘票，前往北區、西屯、龍井等地查緝。

因為林男等人作息不正常，依照林男等人在不同處所的作息，分別在清晨、下午趁林男等人睡覺時，攻堅抓人，其中有涉案男女在面對警方攻堅時，仍身體赤裸，即狼狽落網。

全案查扣毒品咖啡包106包、粉末分離器1台、電子磅秤1台、行事曆1個、監視器主機1台，以及手機 6具等贓證物，查扣毒品市價約21萬餘元，全案警詢後依毒品罪移送台中地檢署，檢方聲押林男獲准，近日將偵結起訴。