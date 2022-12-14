影／毒犯租屋當分裝廠 警趁睡夢攻堅涉案男女赤裸落網
台中市林姓男子涉嫌租賃房屋作毒品分裝場，透過通訊軟體以「益生菌」為名，販售毒咖啡，台中市刑大在今年7月間兵分多路攻堅抓人，帶回林男等涉案9人，攻堅時，涉案男女還在睡夢中，來不及穿衣就狼狽被逮，全案查扣毒咖啡包、分離器等贓證物，檢方聲押林獲准。
台中市刑大偵六隊獲報，林姓男子（38歲）等人，涉嫌租賃透天厝等民宅，當作毒品分裝場，還在網路以「瑪莎拉蒂益生菌」、「精氣神馬卡」為名，以每包2000元的價格販售，經報請檢察官指揮後，在今年7月18日，持搜索票、拘票，前往北區、西屯、龍井等地查緝。
因為林男等人作息不正常，依照林男等人在不同處所的作息，分別在清晨、下午趁林男等人睡覺時，攻堅抓人，其中有涉案男女在面對警方攻堅時，仍身體赤裸，即狼狽落網。
全案查扣毒品咖啡包106包、粉末分離器1台、電子磅秤1台、行事曆1個、監視器主機1台，以及手機 6具等贓證物，查扣毒品市價約21萬餘元，全案警詢後依毒品罪移送台中地檢署，檢方聲押林男獲准，近日將偵結起訴。
台中市警局呼籲，如有發現社區大樓不時有異味，且該住戶成員顯無正當工作、出入複雜者，即可能有不法分子隱藏於其中。可立即通報轄區派出所予以訪查、查緝，壓縮不法分子活動空間，以避免毒品流竄於坊間，保障國人身體及生命安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言