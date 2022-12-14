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影／失聯移工駕贓車遇路檢 南警追1公里逮捕法辦

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

29歲越南籍陳姓男移工昨天深夜10點30分涉嫌駕駛贓車行經中華西路遇警路檢，突然棄車逃逸，員警上前追逐近1公里，在府前路二段公園旁追上，持槍喝斥陳趴在地上順利逮捕。陳於去年底因失聯遭雇主通報協尋，警詢後依竊盜罪嫌法辦，並解送移民署台南市專勤隊收容。

台南市警二分局長樂派出所長施明昌及海安派出所副所長高德陵，13日晚上10點30分在中華西路執行路檢時，發現1輛轎車駕駛看見前方路檢點竟閃躲入旁邊大廈人行道，駕駛也立即熄燈並下車徒步跑離。

員警上前查察時，發現所丟停汽車輛，為高雄阮姓車主12月9日通報遭竊之車輛，立即封鎖周邊現場，並以2人為1組之警力於四周搜索。途中海安派出所副所長高德陵及警員黃順發發現1名於300公尺外見警狂奔，兩人不約而同上前展開追緝。

警匪一前一後於路上追逐，平日勤餘就喜好慢跑10公里運動高德陵，追逐1公里終於在府前路二段公園旁追到陳，高持槍喝斥陳趴在地上逮捕。陳姓外籍移工於去年底因失聯遭雇主通報協尋在逃，昨晚準備前往高雄找朋友途中遇到警察路檢始落網。

警方表示，將持續貫徹落實全國「威力掃蕩專案」工作，運用各項勤務作為來嚴打各項犯罪。員警路檢積極認真，線上查獲竊車失聯移工，避免其繼續藏匿或犯罪。

台南市警二分局員警，持槍喝斥陳姓失聯移工趴在地上後逮捕歸案。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局員警，持槍喝斥陳姓失聯移工趴在地上後逮捕歸案。記者黃宣翰／翻攝

移工 移民署 贓車

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