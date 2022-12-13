林園槍擊作案長槍找到了！ 5名涉案人有3名未成年

高雄林園昨晨傳槍響，黃姓男子住家遭人連開6槍；黃及家人沒在家，警告意味濃厚。高雄市警方「以車追人」，在案發12小時逮捕16歲槍手林姓少年、接應的19歲張姓男子，以及另外3名同夥；作案的改造型M4A1衝鋒槍今天下午3時許在林園一處老舊民宅尋獲。林姓少年今早向警方承認「槍是他開的」，但仍不願說出背後是否有人教唆。

昨天凌晨，林姓少年3進3出，蒙面偽裝持槍朝林園信義路一處透天民宅開出6槍，1樓鐵捲門留有4個彈孔、2樓窗戶玻璃則有2個蜘蛛網狀彈孔，屋主是在國營事業上班的40餘歲黃姓男子，所幸當時黃一家人都不在，未造成人員傷亡。

警方獲報立刻組專案小組，並報請檢察官指揮偵辦，昨天上午查獲作案馬自達車輛，下午逮捕槍手林姓少年（16歲）、接應的張姓男子（19歲）、把風的李姓男子（19歲）及劉姓少年，還有1名知悉作案情事，但尚未確認涉案程度的林姓少年。目前查開槍的林姓少年沒有前科，應是首次持槍作案。

警方查屋主黃姓男子和另一名李姓男子有30萬元借貸糾紛，李男2、3年前向黃借30萬，雙方於槍案前一晚在小吃部發生口角，隔天黃的住處隨即遭開槍，警告意味濃厚。目前已知林姓少年和黃姓屋主及債務人李姓男子早就認識，懷疑林姓少年是替人出頭「奉命開槍」，但少年口風緊，至今未供出任何教唆主謀或其他共犯，警方表示將通知李男到案釐清案情。

警方表示，林姓少年稍早接受偵訊時，不斷以迴避、提供假消息等方式試探警方底線，宣稱已將涉案槍枝丟棄東汕橋溝渠，但經專案小組連夜調閱上百支監視器，還原逃逸過程，今天下午3時15分許在林園區港埔一路老舊民宅內，起出少年作案的改造型M4A1衝鋒槍、彈匣，以及黑色頭套。

警方也查獲林姓少年共持有10枚子彈，除了6發槍擊黃男住處，分別於作案現場另查獲3枚、作案車輛上查獲1枚子彈。