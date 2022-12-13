吃醋變吃牢飯！女友跟別人去KTV 他打不過對方竟開槍

高雄24歲林姓男子有毒品、持有槍枝等前科，去年因不滿女友與其他男性友人去KTV歡唱，林男一時醋性大發與在場3人爆發肢體衝突，因寡不敵眾被打跑，林便持槍開車回現場，對空鳴槍示警後逃往大寮，8個多小時後落網；地院審理，將他依槍砲彈藥刀械管制條例判5年6月徒刑，及恐嚇罪5個月徒刑。

判決指出，林男去年10月23日上午10時26分許，跟友人前往鼓山區博愛路上某間KTV找女友，未料卻撞見她與3名男性友人同行，一時醋性大發，與3名男子爆發口角，演變成互毆肢體衝突。

因林男寡不敵眾被打跑後，心生不滿，離去後又開車往返，並從車內取出非制式手槍，對空鳴1槍後離開；警方獲報後，在快車道扣得已擊發彈殼，並在當天下午6時20分許，到大寮區逮到林，並查扣作案槍枝。

警詢後，將林男依槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇罪移送；偵訊時，林也坦承犯行，被檢方依法起訴。